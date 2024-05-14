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賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統暨民進黨主席賴清德今天晚間宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德就任總統在即，今（14日）晚間前往福華飯店宴請黨籍立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴清德會中發言兩次，對新國會嚴峻處境表達高度憂心，聽黨籍立委們「吐苦水」，使得一開始的氣氛「有點沈重」，會中也達成共識，未來行政、立法部門要強化溝通，「不要問黨或國家為你做了什麼，而是要能夠為熱愛的民進黨和台灣多做些什麼」。

賴清德今天晚間6點左右親赴福華飯店，宴請黨籍立委，包括準總統府秘書長潘孟安、準行政院長卓榮泰、準行政院發言人陳世凱、黨代理秘書長楊懿珊、副秘書長何博文、翁世豪、主席室主任周威佑等政要均與會。

吳思瑤會後受訪轉述，今天的晚宴讓眾立委們「吃了滿滿的大補丸和正能量」，賴清德會中發言兩次，第一輪談話先感謝黨籍立委們從選舉到現在的努力，也談及新國會處境非常嚴峻，表達高度憂心，有不少立委反應對國會運作失靈、民主被沒收、境外敵對勢力與在野黨一起推動親中法案，以及很多錢坑、肉桶法案，是眼前必須拆解的難題，使得氣氛「有點沈重」。

吳思瑤表示，第一階段互相吐苦水後，第二階段立委們踴躍發言，充滿無限的加油與鼓勵，最終達成共識：未來行政、立法要強化溝通，更即時、靈活、攻守俱佳。她指出，現在在看守內閣期間，黨團只能採取守勢，而未來新內閣要能推動好的政策；現在有51位強大的立委同仁共同作戰，搭配未來30多位新閣員，作戰的能力會更強大。

吳思瑤透露，也有立委發言反應現在立法院面臨的困境，終歸一句話：在越艱困的時候要越團結。她轉述，賴清德也勉勵與會者們：不要問黨為你做了什麼，不要問國家為你做了什麼，而是要能夠為熱愛的民進黨和台灣多做些什麼。

吳思瑤說，與會者們都有共識：儘管表決會輸，但是論述一定要贏，要透過好的政策爭取民意。她表示，未來行政、立法部門的互動會越來越多，與會者們也提出，未來新內閣只有5位是「老手」，8成以上為新人，因此，立委必須協助部會首長端出好的政策，透過好政策，擴大社會合作。

媒體好奇，賴清德會中是否談到國情報告等議題？吳思瑤說，今天並沒有討論，會中聚焦在面對親中法案，一定要站在國家利益上全力反制，面對錢坑法案，在論述上也要獲得社會支持，另外還有越來越多的肉桶法案，儘管對特定團體是利多，但可能會犧牲國家資源配置，另外，民進黨團總召柯建銘會中也談及，對於違憲的法案，會爭取憲法法庭釋憲，但在立法院尚未表決前，要發揮百分之百的戰力進行論述。

據轉述，作為陪賓的卓榮泰也向黨籍立委們允諾，未來行政部門會快速就定位，儘速端出各項政策，讓民進黨有更多政黨訴求，能夠跟社會溝通對話。吳思瑤總結，今日聚會用兩個字定調就是「團結」，用4個字定調就是「團結作戰」，縱使國民黨與民眾黨聯手抵制，但還是必須透過政策與法案，爭取社會支持。 

▲賴清德宴請黨籍立委，柯建銘出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德宴請黨籍立委，吳思瑤出席。（圖／記者林敬旻攝）

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