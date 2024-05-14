人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

代孕議題討論歷經30多年，衛福部國健署14日公布「人工生殖法修正草案」共62條，草案增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性。長期推動代理孕母解禁的民眾黨立委陳昭姿晚間直言，肯定衛福部終於正視疾病者的期待及同婚伴侶的訴求，準總統賴清德在代孕上是「有勇氣的先行者」，若法案能由賴宣布實施，將證明其勇氣直指正確道路方向。

針對衛福部晚間預告「人工生殖法修正草案」，當中包含陳昭姿努力倡議30年的代孕法條，陳昭姿14日晚間於臉書表示，自己身為立委，肯定衛福部終於願意正視疾病者的期待及同婚伴侶的訴求，希望在接下來的行政院會，衛福部能堅守立場。

陳昭姿提及，事實上，即將就任的賴清德總統，在代孕議題是「有勇氣的先行者」，2002年擔任立委時就曾提出代孕法案，時任立委、準副總統蕭美琴也連署支持，「代孕法案若能由賴清德宣布實施，將是上天最好的安排，證明他的勇氣直指正確的道路方向。」

不過，陳昭姿也說，代孕法案終於露出曙光，雖感到期待但也不免憂心，近日有自稱代表所有台灣女人的保守婦女團體公開招募網軍，要在社群上大量發表「反對代理孕母」的言論，深怕行政機關或部分民代會受極端言論影響而退縮，但也有朋友要她別太擔心，因為賴最知道網軍的可怕，相信他所領導的執政團隊一定會挺住。

陳昭姿指出，昨有執政黨委員說「這樣推動代孕，收養的小孩做何感想？」而自己則告訴對方，「是我的兒子鼓勵我親自到立院推動法案，他說『媽媽，為了其他的病人，你要自己進到國會完成這項心願』。」每個人對於「幸福」有不同的樣貌，不孕者要選擇終身無後、收養還是代孕，要由自己決定，沒有誰能為他人指定人生的重大選項，而她的孩子從小在充滿愛的環境中長大，所以了解人生的最高境界就是「成全別人，追求幸福」。