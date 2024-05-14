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台中出國更方便！台灣虎航增開日韓航線　單程最低1699元起

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航增開台中飛往日本東京、名古屋及韓國釜山航線 。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

出國旅遊人數持續攀升，台灣虎航今（14日）宣布，即日起將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，台中出發的航線從原本的1條增為4條航線，推出單程1699起（未稅）促銷價，搭乘日期為2024年7月1日起至8月31日，相關訊息可至活動網頁查詢。

台灣虎航2017年首度在中部地區開闢首條航線台中-澳門，此次新增台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，提供中部民眾更便利多元的選擇。台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

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▲▼2台灣虎航將開賣台中飛往日本東京、名古屋及韓國釜山出發航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航將開賣台中飛往日本東京、名古屋及韓國釜山出發航線。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航指出，台中-東京成田航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT790，每週二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每週週二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。

台中-名古屋航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT778，每週一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每週週一、五的下午16:45自中部機場起飛。

台中-釜山航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT8636，每週三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每週週三、六的下午16:10自金海機場起飛。

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