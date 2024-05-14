外役監逃犯躲台中網咖！包台12小時玩遊戲　被逮時在玩網路麻將

記者許權毅、劉人豪／台中報導



台南明德外役26歲受刑人方青山逾假未歸，11日上午返家探視後便不見蹤影遭通緝，警方今（14）日在台中潭子網咖逮到人，而螢幕上最後畫面顯示，方青山當時在玩神來也麻將。

▲方青山被逮時在玩神來也麻將。（圖／記者許權毅攝）

方青山11日11時返家探親，預計應該是13日13時左右要返回外役監，結果沒有正常回監， 昨（13）日下午6點多，方青山離開潭子火車站後四處閒逛，之後進入網咖玩遊戲上網，直到下午2點17分警方上門，方青山都待在網咖沒有離開，警方將方青山帶回潭子派出所後，台南刑大已前往潭子派出所將他帶走。

▲明德外役監受刑人方青山逾假未歸遭通緝，14日在台中潭子落網。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

據查，方青山於該網咖包台12小時以上，價錢約400多元到500元，被逮的時候，他桌上只剩下不到100元，而最後畫面顯示他在玩神來也麻將。

▲方青山於網咖的座位。（圖／記者許權毅攝）

店家私底下透露，店員一開始發現方青山神色比較怪異一點，但沒多想，因為網咖出入本來就比較複雜。方青山原本消費已經結束了，跑到外面抽菸，最後還是決定回網咖包台，看上去有點慌張、不知所措。而這次逮人陣仗真的很大，至少8台警車，但是沒有跟他們說原因，就是來抓人就走，蠻多人都有看到。