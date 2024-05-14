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嗆學生「不讀書會變低收入戶」！全班同學炸鍋　台中老師道歉了

上課喊一句「不讀書會變低收入戶」…全班同學秒炸鍋　台中老師急道歉：希望學生好好讀書

▲台中市某高中的一名英文老師，課堂上脫口「不認真讀書會變成低收入戶」，引起學生反彈。（圖／翻攝自Threads）

圖、文／CTWANT

台中市大甲區某高中的一名英文女老師爆出失言風波，日前她在課堂上竟當著全班同學的面，脫口「不認真讀書會變低收入戶」，原意是想激勵學生好好念書，怎料卻因用詞不當引起公憤，現場氣氛陷入一片尷尬，該段影片也被流出。

一名高中男學生在社群平台Threads曬出影片並發文指出，日前英文老師在上課時，突脫口一句「不認真讀書會變成低收入戶」，當下有同學認為此言論帶有歧視意味，立馬要求老師道歉「請妳收回妳說的話」，而對方也急忙表示不知道班上有低收入戶的學生，說出這番話是想要大家好好讀書。

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該名男學生透露，事後老師還要求低收入戶同學「下課找她」她會單獨道歉，讓他反感直呼「如果我是她所說的低收入戶，下課我也不敢找她並要求道歉，心裡肯定會有壓力。」

貼文曝光後，引起網友齊聲撻伐，「老師帶頭歧視，這教育怎麼了？」、「在班上講這種歧視性言論是對所有學生的壞榜樣，跟全班道歉也不為過吧」、「什麼年代了，還有這種觀念！？有的水電師傅、裝潢師傅只念到國中，人家年薪百萬呢！！」、「今天不論老師的初衷是什麼，都不該合理化他的失言與當眾歧視。」

不過也有人幫緩頰，「老師的出發點是希望大家好好讀書，畢竟以數據來說，教育程度與收入是正相關的」、「雖然觀點有點偏頗，甚至些許誇大，但我想她講這些大概是想激勵你們讀書罷了！」

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