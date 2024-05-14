股票族注意！衛福部擬「調漲補充保費」　520後啟動討論

記者洪巧藍／台北報導

近期醫界爭取健保保障點值1點1元，健保署擬調漲補充保費費率以擴充財源。健保署長石崇良今（14）日證實，補充保費費率比一般保費費率低，但又依照一般保費去調整，導致兩者間出現明顯差異，基於公平性原則，520後將討論調漲補充保費費率。石崇良也透露，補充保費中偏向「資本利得」的費率不應低於一般保費；意味股票族的補充保費可能提升。

▲健保署長石崇良出席癌症NGS健保給付啟動，開創癌症精準醫療新紀元記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

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現行二代健保補充保費是從高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入等6類收入就原扣繳，各類所得單次給付金額上限為1千萬元，另執行業務收入、利息所得、股利所得及租金收入等4類下限為2萬元。

石崇良表示，過去費率上，補充保費和一般保費費率脫勾，二代健保開始設定一般保費費率4.91%，補充保費費率2%，後來都是依照一般保費成長率去調整補充保費，造成這兩個費率之間有明顯差異。基於相同收入應該要有相同的健保費繳納公平性原則，應該對補充保費費率設定方式重新思考。

現行一般保費費率為5.17%，補充保費費率則是2.11%；被問及補充保費六類是否都提升？石崇良回應「有的可能下降、有的可能增加」，一般薪資所得者是繳納5.17%費率，股利所得卻只有2.11%，預計520之後會再全面性討論。

石崇良透露，「因為補充保費共有6類，有些會偏向薪資所得，有些偏向資本利得，我們希望有能力的人多繳一些，資本利得費率不應該低於一般保費費率。」言下之意，股票族可能首當其衝。至於補充保費收取的上限一千萬，石崇良說，也會考慮往上提升。