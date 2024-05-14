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蔡英文授勳陳時中、薛瑞元、朱澤民16人　王必勝獲三等景星勳章

▲▼總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。蔡英文感謝執政團隊及防疫團隊為國家社會的貢獻與付出。

蔡英文分別頒授前行政院副院長施俊吉「一等景星勳章」，行政院政務委員林萬億、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中、羅秉成、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中「二等景星勳章」，內政部次長花敬群、衛生福利部次長王必勝、周志浩、中央健康保險署署長石崇良「三等景星勳章」，以及衛生福利部疾病管制署署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。

蔡英文表示，今天很高興透過這場授勳典禮，感謝執政團隊和防疫團隊的貢獻。過去8年，儘管面臨許多挑戰，但因為有大家共同打拚，台灣才能自信、勇敢地大步前進，走向世界。

蔡英文指出，大家完成了年金改革，一起留下穩健的財政，延續國家的永續發展。我們推動前瞻基礎建設、能源轉型及數位轉型，為國家的未來發展打下基礎，也讓臺灣持續提升競爭力，在全球供應鏈中占有關鍵地位；並分散風險、布局全球，翻轉台灣過度依賴單一市場的狀況，讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文提到，這8年來我們沒有忘記對轉型正義的承諾，面對過去的不公義，致力於真相還原、深化對話、相互理解；我們也沒有忘記對自由、平等的嚮往，支持婚姻平權，讓相愛的人，有權利相守。

▲▼總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。（圖／總統府提供）

蔡英文指出，過去8年，台灣有了進步和改變，對人民也多了照顧。台灣GDP的規模，從她上任時的17.5兆元大幅成長，去年突破23兆元。我們也保持財政穩健，連續7年政府歲計賸餘。

蔡英文說，不論是長照2.0，或是「0-6歲國家一起養」政策，都是努力給民眾、給家庭更大的支持，讓年輕朋友可以勇敢追夢。並且透過興建社會住宅、推動包租代管，以及擴大租金補助與房貸支持方案，多管齊下來穩定房價，並減輕民眾居住負擔。

蔡英文指出，為了落實司法改革，我們也建立國民法官制度，讓人民可以參與審判。改革總是艱辛和充滿挑戰，在這條路上，正是因為有大家堅持理想，團結努力，才能成就一個更加堅韌的台灣。

她強調，尤其是歷經了一場百年大疫，台灣能夠在疫情挑戰中站穩腳步、穩健發展，我們的防疫團隊功不可沒。我們會記得，中央流行疫情指揮中心在每天下午2點的記者會，透過淺顯易懂的解說，讓國人面對疫情的時候能夠更加安心；會記得第一線的防疫人員頂住壓力、站在前線，守護國人的健康；也會記得臺灣和各國在疫情期間相互扶持、共度難關，讓「善的循環」不斷延續。

▲▼總統蔡英文14日頒授行政院政務委員林萬億、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前部長陳時中等16人勳章。（圖／總統府提供）

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