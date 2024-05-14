　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機票下殺82折！華航線上旅展明開跑　抽「不限航點機票」限2名

▲▼華航7月14日起開航台北-西雅圖航線，每周五班直飛。（圖／中華航空提供）

▲華航線上旅展明（15日）開跑，精選航點82折起，其中馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6000元。（圖／中華航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假是旅遊旺季，中華航空線上旅展將於明（15日）開跑，精選航點82折起，其中馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6000元，首爾未稅6068元起，福岡未稅7708元起；華航表示，活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員並登錄活動，有機會抽中6張全球不限航點來回機票，僅限2個名額。

為滿足國人暑假旅遊的需求與及早規劃下半年出國行程，華航2024TTE線上旅展於5月15日開跑至6月10日，精選航點82折起，除馬尼拉、宿霧、新加坡、首爾、福岡外，北海道未稅價格1萬5555元起，澳洲下殺85折，7月14日開航的西雅圖未稅價最低2萬2092元起，歐洲6大航點87折起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本北海道美瑛。（圖／華航提供）

▲日本北海道美瑛。（圖／華航提供）

華航指出，在活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，有機會抽到全球不限航點來回機票，2024年7月到12月期間，每月任選華航一個航點，想去哪就去哪，完成環遊世界的夢想，還有美國西雅圖首航機票2名、日本大九州任一航點機票等大獎2名。

華航提到，5月31日至6月3日登場的台北國際觀光博覽會，現場提供諾富特飯店特調咖啡，華航會員訂房享55折。購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券等優惠，旅展期間享有原折扣，於官網購票尚可享受單程機票再減500元、來回減1000元的優惠。

▲▼澳洲雪梨大橋。（圖／華航提供

▲澳洲雪梨大橋。（圖／華航提供）

華航表示，線上旅展期間參加「華航超級夢幻大獎」IG濾鏡，預習說出獲獎心情遊戲，6月10日前將得獎心情濾鏡照片，Hashtag #華航超級夢幻大獎，及@chinaairlines.tw 華航官方IG帳號，公開分享於個人限動，並截圖保存（個人IG帳號須設定為公開），就有機會獲得華航鹿兒島來回機票。相關資訊可至華航線上旅展活動網站查詢。

▲▼羅馬。（圖／華航提供）

▲羅馬。（圖／華航提供）

另外，國泰航空即起至6月3日推出夏季線上旅展，國泰航空指出，此波線上旅展精選63個航點包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，商務艙93折起，經濟艙淡季86折起、旺季93折起等優惠，出發日期為5月8日至12月31日，台北及高雄出發都適用。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

性愛可以防失智！醫師認證：活到老做到老

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

詐騙集團新招假郵局包裹單！回撥恐個資外洩

大叔財富自由「一次找3女教練上課」他愣：當酒店在玩

朝天宮媽赴美遶境　買票搭機請上位

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

騎樓違停等8項微罪不開放檢舉　交通部：拚6月底前上路

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

心儀對象提去摩鐵　3hrs只做1事！網讚：最佳女婿

4星座談戀愛　就想天長地久

預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地

4星座傻妹「都被渣男騙」！太善良慘變獵物

更多熱門

相關新聞

觀光客虧慘了！訂日本飯店「價差3000元」　達人曝省錢買法

觀光客虧慘了！訂日本飯店「價差3000元」　達人曝省錢買法

隨著日幣大幅貶值，全球各地旅客衝日本觀光旅遊。然而，近來卻有不少遊客踢爆，在日本當地消費時，常遇到餐廳或飯店針對外國觀光客提供較高的價格，引發了「觀光客價格」爭議。

預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地

預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地

機票下殺72折！長榮航空夏季線上旅展開跑　泰國來回不到萬元

機票下殺72折！長榮航空夏季線上旅展開跑　泰國來回不到萬元

探訪不一樣的綠島　生態新玩法5月起5人成團

探訪不一樣的綠島　生態新玩法5月起5人成團

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

關鍵字：

旅展華航折扣機票旅遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面