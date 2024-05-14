機票下殺82折！華航線上旅展明開跑　抽「不限航點機票」限2名

▲華航線上旅展明（15日）開跑，精選航點82折起，其中馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6000元。（圖／中華航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假是旅遊旺季，中華航空線上旅展將於明（15日）開跑，精選航點82折起，其中馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6000元，首爾未稅6068元起，福岡未稅7708元起；華航表示，活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員並登錄活動，有機會抽中6張全球不限航點來回機票，僅限2個名額。

為滿足國人暑假旅遊的需求與及早規劃下半年出國行程，華航2024TTE線上旅展於5月15日開跑至6月10日，精選航點82折起，除馬尼拉、宿霧、新加坡、首爾、福岡外，北海道未稅價格1萬5555元起，澳洲下殺85折，7月14日開航的西雅圖未稅價最低2萬2092元起，歐洲6大航點87折起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本北海道美瑛。（圖／華航提供）

華航指出，在活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，有機會抽到全球不限航點來回機票，2024年7月到12月期間，每月任選華航一個航點，想去哪就去哪，完成環遊世界的夢想，還有美國西雅圖首航機票2名、日本大九州任一航點機票等大獎2名。

華航提到，5月31日至6月3日登場的台北國際觀光博覽會，現場提供諾富特飯店特調咖啡，華航會員訂房享55折。購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券等優惠，旅展期間享有原折扣，於官網購票尚可享受單程機票再減500元、來回減1000元的優惠。

▲澳洲雪梨大橋。（圖／華航提供）

華航表示，線上旅展期間參加「華航超級夢幻大獎」IG濾鏡，預習說出獲獎心情遊戲，6月10日前將得獎心情濾鏡照片，Hashtag #華航超級夢幻大獎，及@chinaairlines.tw 華航官方IG帳號，公開分享於個人限動，並截圖保存（個人IG帳號須設定為公開），就有機會獲得華航鹿兒島來回機票。相關資訊可至華航線上旅展活動網站查詢。

▲羅馬。（圖／華航提供）

另外，國泰航空即起至6月3日推出夏季線上旅展，國泰航空指出，此波線上旅展精選63個航點包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，商務艙93折起，經濟艙淡季86折起、旺季93折起等優惠，出發日期為5月8日至12月31日，台北及高雄出發都適用。