預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地：來回機票只要4千

▲預算只有2萬能去哪裡？（示意圖／記者李姿慧攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人覺得出國的CP值比國旅還高，但如果預算不多，能去哪裡玩呢？一名網友表示，總看到大家說出國很便宜，可是如果預算只有2萬元，扣掉機票錢就所剩無幾，這樣看來是不是還是國旅比較便宜？文章曝光後，不少人紛紛推薦1地，「玩起來綽綽有餘了」、「來回機票只要4千！」

原PO在PTT發文表示，總聽到有人說出國很便宜，比國旅還要好，但他好奇如果預算只有2萬元，想要出國玩可行嗎？能去哪裡玩？

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原PO也說，如果想去日本，來回機票就要1萬2000元，剩下的錢根本不夠花；可若是在國內旅遊，2萬元已經綽綽有餘，以台北住宿平均3千來算，去日本的機票錢就可以住上4天了，即使加上其他花費還是比國外還要便宜，「為何鄉民總是說出國比國旅好？」

文章曝光後眾人紛紛打臉原PO，秒點名沖繩就是便宜的好去處，「沖繩，便宜好玩」、「沖繩吧，機票不貴，找便宜的住宿也不差，交通大致方便」、「沖繩2萬夠了」、「沖繩特價票廉航來回4000元，住宿就住個日航飯店一晚2600，四天三夜還有快四萬日幣讓你吃喝玩樂」、「沖繩來回5500，住宿一天1500，還有一萬可以吃喝，舒服」、「沖繩兩萬綽綽有餘了吧，比墾丁便宜啊」。

▲不少網友大推沖繩。（示意圖／記者蔡玟君攝）



另外，也有網友推薦韓國或是東南亞國家，「越南來回6000有找，還有1萬4可以洗頭」、「跟旅行社韓國團啦，比去澎湖還便宜」、「越南，機票加住宿一萬出頭而已」、「韓國釜山吧，旅館便宜，機票等廉航特價」、「菲律賓機票很便宜」、「越南啦，物價比你小時候還便宜」、「肯定泰國，這價位能住四星起跳」。