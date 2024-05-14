快訊／中和某汽旅雙屍！小姊弟疑被枕頭悶殺　生母遭警逮捕帶回

記者戴上容、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和某汽車旅館今(14日)傳出激烈爭吵聲，警方接獲通報後趕抵現場，赫見2名未成年孩童已明顯死亡，疑遭枕頭悶殺，目前生母已被列為疑犯逮捕，全案正進一步偵訊釐清中。

▲中和一處汽車旅館傳出2童死亡案。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方今下午1時許接獲通知，中和一處汽車旅館傳出爭吵糾紛案，旋即出動警力到場，未料竟發現母親蘇女(36歲)疑似於汽旅房內持枕頭將9歲的女兒、以及6歲的兒子悶死，隨後仍留在現場，警方當場將其逮捕帶回偵訊。