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社會 社會焦點 保障人權

喝完整瓶米酒騎鐵馬上路　他挑戰「瑞典坦克」完敗畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局交通分隊在日前接獲報案，1台素有「瑞典坦克」稱號的休旅車，行經牯嶺街北往南方向時，遭到對向騎乘腳踏車的騎士撞上，騎士撞上休旅車後倒地，警消到場後發現騎士僅肢體左側擦挫傷，並未送醫，經酒測，腳踏車騎士達0.79，監視器也拍下他騎乘過程不斷搖晃的畫面。

警方調查，58歲的翁姓腳踏車騎士日前騎車行經北市中正區牯嶺街，側面撞上對向行駛而過的VOLVO休旅車，翁男當場倒地，警消獲報到場後發現他肢體擦挫傷，休旅車39歲陳姓駕駛並無大礙，2人都不用送醫。

▲▼青年公園喝完米酒，他騎腳踏車不穩直接挑戰「瑞典坦克」（紅圈）失敗。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲翁男在青年公園喝完米酒，騎單車撞上「瑞典坦克」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後對2人進行酒精測試，發姓休旅車駕駛並未酒駕，翁男酒測值達0.79，警方當場將翁男帶回交通分隊偵訊，並依《道路交通管理處罰條例》第73條第2項，得處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

▲▼青年公園喝完米酒，他騎腳踏車不穩直接挑戰「瑞典坦克」（紅圈）失敗。（圖／記者邱中岳翻攝）

腳踏車騎士酒駕挑戰「瑞典坦克」完敗，最高恐挨罰2400元。（圖／記者邱中岳翻攝）

翁姓騎士坦承，當天下午在北市青年公園獨自1個人喝了一瓶米酒，騎車返家時不慎出車禍；警方調閱監視器發現，翁男當時騎車不穩、左右搖晃，休旅車駕駛原本想閃躲，但翁男仍直接撞上休旅車左側倒地。

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