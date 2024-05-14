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簡舒培再談北士科2爭議　民眾黨嗆「挑戰國人智商」：總把過程當結論

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲連3天拍影片迎戰3大案，13日首集談北士科，提及第二次流標時，新壽傾向合併招標，但市府決議要分標，沒有為新壽量身打造，且權利金至少找3家不動產估價師估價；但民進黨台北市議員簡舒培14日仍提出質疑，使民眾黨發言人吳怡萱回擊，簡舒培在挑戰國人智商，總是把過程當作結論，斷章取義誤導社會。

▲▼柯文哲到黨團開會堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲到黨團開會堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨主席柯文哲14日上午7時30分赴立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，約於10時30分左右離開。被問到昨影片圖表顯示新壽後來決定合併招標、市府決定分開，但簡舒培認為新壽都是想分開招標，是否為兩邊認知不同？柯文哲說，「唉，再講一遍，把所有會議紀錄，包括錄音檔全部上網公開再來處理，這樣每天東湊一個、西湊一個怎麼回答？」

▲▼民眾黨主席柯文哲談北士科。（圖／民眾黨提供）

面對簡舒培質疑新壽在北士科第二次流標後主張「分開」招標，但民眾黨說新壽是傾向「合併」，是否為兩邊認知不同？吳怡萱14日上午於立院受訪時表示，「簡舒培現在在挑戰國人智商，她總是把過程當作結論，但大家看東西不是要看結論嗎？怎麼會看過程，並用斷章取義的方式去誤導社會大眾呢？」

吳怡萱提及，如果按照簡舒培的道理，其實新光訪談紀錄一共提出好幾項需求，包含建議改為BOT模式、權利金下修、建議合併開發、建議地上權維持70年等，這些建議柯市府基本上沒有採納；新壽當時在第二次流標後是說，如果3塊基地分開招商，建議投標策略設計「合併」開發優先開標機制，並不是像簡舒培所說傾向個別招商。

至於簡舒培說，3家不動產估價公司都推估北士科土地平均地價「持續上漲」，但柯市府卻調低招商底價？吳怡萱回應，這還是只看過程卻不看結果，3家估價公司推估出的結果，都是「權利金要下修」，簡舒培現在提出的或許只是當中一部分，但並不是結論，卻拿過程來誤導社會大眾。

▲▼民眾黨發言人吳怡萱時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

北士科、京華城、台智光案不斷被藍綠猛攻，柯文哲13日宣布要正面迎戰3大案，連續3天錄製3部影片說明。柯文哲第一支影片談及北士科，吳怡萱在影片中說，對照訪談紀錄可見，新光的要求跟市政府最後決定不一樣，一開始新光想分開標，但北市府採合併，結果第二次又流標時，新光改為傾向合併，但北市決議分標。柯文哲也說，「那些議員不知道實際的故事，只看到說新光有發表意見，結果不知道新光每次的意見台北市政府都沒有採用。」

至於招標底價下修，柯文哲舉例，內湖潭美段在台北市長蔣萬安任內，是不是也因先前流標後減價標出？因為對廠商來講，買地做產業要考慮權利金以外，還有地價稅、房屋稅、營造費用，還要估計國際景氣，更別忘了疫情期間營造物價成長超過20%，「政府不會比業界更了解市場」。

最後，柯文哲也指，權利金應該多少，至少都找3家不動產估價師來估價，他們都開公司、有國家證照，「人家是有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」

▲▼民眾黨主席柯文哲談北士科。（圖／民眾黨提供）

但簡舒培14日於臉書表示，北士科2020年10月15日第二次流標，市府11月4日開始約談潛在投資廠商，11月11日與新光人壽在訪談時的建議事項就提到「3塊基地合併開發之總投資成本初估約300多億元，開發量體較大，招租去化不易，故投資報酬率不確定性相對較高」、「如3塊基地分拆招商，該公司表示需再進一步評估，惟建議不要按照比率，可考量招商條件之差異化……」而就訪談新壽的隔天，11月12日的促參會議中，就決議北士科採分開招標。

簡舒培質疑，柯文哲2021年3月3日的市長室會議拍板北士科第三次招商規劃，當天產發局簡報「潛在投資人訪談意見」清楚寫著，「壽險業」認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等；柯市府訪談的14家潛在投資者，只有新光人壽與元大人壽2家壽險業者，難道柯文哲是精神錯亂，連市府找了哪些壽險業者都不記得？更別說元大人壽已經出來反駁，強調他們沒有參與北士科招標相關訪談，那麼這所謂的「壽險業者」，不就只剩新光人壽？

此外，簡舒培說，柯市府在3次招商都有委託3家估價公司進行估價，推估北士科土地平均地價呈現「持續上漲」，柯第3次招商不但取消開發限制、免投資計畫書之外，還要調低招商底價？難道碰到新壽的時候，又不用尊重有國家證照的專業人士了？

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