新壽喬北士科標案讓新光醫院投標　遭北市政風擋下

▲議員林延鳳爆料北士科爭議案新事證。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

北士科案延燒，台北市議員林延鳳14日再爆料，新光人壽原希望「改標規」以利新光醫院投標，時任市長柯文哲還一度同意，但政風處認為有「公平性問題」認為不應配合，未令其得逞。林延鳳質疑，市府現在都拿流標當作擋箭牌，但都沒有考慮到會圖利特定廠商，「如果政風認為不行你們還覺得可以，公文簽上去都沒有法律觀念或考量圖利廠商問題？難怪現在有這樣的結果，沒有很意外」。

林延鳳表示，根據她索資發現，新光人壽在2020年7月22日、8月14日，也就是第二次招標期間，曾申請釋疑，建議將財團法人納入投標人資格及延長招商期間，原因是因應當時標規中「智慧健康關聯產業」有20%樓地板面積的基準，而「醫療保健業」也包含該產業類別，故為讓新光醫院參與標案，新壽便向產業局提問。

此外，又為了讓新光醫院有足夠時間向衛福部申請核准，新光人壽又再請求北市府延長招商時間，以利完善備標必要之程序。她批評，新壽想叫市府更改已經公告之標規，不只沒有法治素養，更簡直像把北市府當成傭人使喚。

林延鳳質疑，未料柯市府產發局竟還「當一回事」，調閱完整內部簽文後發現，該局雖未就等標期予以延長，但卻以「一併開放財團法人與社團法人投標」之「配合新壽」之意見作為基礎來辦理，案經時任產業局長林崇傑、地政局長張治祥、副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘、副市長黃珊珊確認後，送到柯文哲手中給他親自批了一個「可」，即照案決行。

但卻在後會政風處時，被指「若同意放寬投標人資格之前提下，無論維持或延長等標期，均有不同立場之質疑，如維持現有等標期，或有其他潛在投標人備標時間不足之質疑；然如延長等標期，或易遭致有獨厚特定申請人之質疑。」故最後會辦建議之結論為「建議本案維持原公告條件與等標期」。

林延鳳還指出，新壽在當年7月22日的提問未獲得解釋，竟還在8月14日第二次提問，公文中更開宗明義寫道「目前未收到貴府之公文回覆」，態度十分囂張；而原先柯文哲也已就「開放投標資格」之方向予以決行，未料後來竟殺出一個與之立場完全相左的政風處意見，導致柯市府也不得不有所顧忌，故回覆結論仍只能加以參照，選擇「不改變條件與等標期」以確保公平，第二次招標也以流標告終。

林延鳳感慨，巧合的是，那位政風處科長，連同當時產業局政風主任，都在第三次招標啟動前夕「雙雙調職」，不知有何秘辛，而那也是北士科T16、T17、T18三次招標當中，唯一一次由政風系統所提出之不同意見。

北士科專案小組會議召開時，林延鳳也詢問此議題。產業局副局長吳欣珮說，議員問的第二次公告招商有申請人提出釋疑，希望放寬財團法人可以有參與投標的資格以及延長等標期，在第二次招商還是三塊合併同時還有智慧健康關聯產業的比例要求，一般醫療機構大部分都是財團法人組織，顧問公司針對釋疑的部分有研擬意見，也召開跨局處會議，當時方向上是建議放寬財團法人可以參與投標資格，但在等標期就沒有給予延長。

吳欣珮指出，整個案子因為牽涉到部分招標條件的變更，所以有會政風單位，正單位有提醒如果要放寬資格但是等標期又沒有做相應的調整，不管是延長或是不延長，可能都會有疑慮，所以有提醒建議維持原本的條件。後來我們也依照政風的提醒，這兩部分就完全維持原本的招標條件。

土地開發總隊長黃群說，針對北市科的招商，第一次第二次招商有限制健康智慧醫療的比例，第一次試30％、第二次是要到20%。所以對廠商這部分，在招標過程中有廠商提出釋疑是不是可以放寬財團法人，我們總隊這邊沒有意見，因為主要是提流標兩次，市府對廠商資格認定的放寬作業。

林延鳳認為，市府現在都拿流標當作擋箭牌，但都沒有考慮到會圖利特定廠商，「如果政風認為不行你們還覺得可以，公文簽上去都沒有法律觀念或考量圖利廠商問題？難怪現在有這樣的結果，沒有很意外」。

林延鳳指出，新光人壽不管是第二次或第三次招商，如果他們希望一塊地變三塊地，但他們三塊地都有投標，本來就是鎖定三塊用地，所以市府的回答也不要打模糊仗，大家把時序列出來時候，事情就會非常清楚。