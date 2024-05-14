　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽喬北士科標案讓新光醫院投標　遭北市政風擋下

▲▼議員林延鳳爆料北士科爭議案新事證。（圖／記者陳家祥攝）

▲議員林延鳳爆料北士科爭議案新事證。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

北士科案延燒，台北市議員林延鳳14日再爆料，新光人壽原希望「改標規」以利新光醫院投標，時任市長柯文哲還一度同意，但政風處認為有「公平性問題」認為不應配合，未令其得逞。林延鳳質疑，市府現在都拿流標當作擋箭牌，但都沒有考慮到會圖利特定廠商，「如果政風認為不行你們還覺得可以，公文簽上去都沒有法律觀念或考量圖利廠商問題？難怪現在有這樣的結果，沒有很意外」。

林延鳳表示，根據她索資發現，新光人壽在2020年7月22日、8月14日，也就是第二次招標期間，曾申請釋疑，建議將財團法人納入投標人資格及延長招商期間，原因是因應當時標規中「智慧健康關聯產業」有20%樓地板面積的基準，而「醫療保健業」也包含該產業類別，故為讓新光醫院參與標案，新壽便向產業局提問。

此外，又為了讓新光醫院有足夠時間向衛福部申請核准，新光人壽又再請求北市府延長招商時間，以利完善備標必要之程序。她批評，新壽想叫市府更改已經公告之標規，不只沒有法治素養，更簡直像把北市府當成傭人使喚。

林延鳳質疑，未料柯市府產發局竟還「當一回事」，調閱完整內部簽文後發現，該局雖未就等標期予以延長，但卻以「一併開放財團法人與社團法人投標」之「配合新壽」之意見作為基礎來辦理，案經時任產業局長林崇傑、地政局長張治祥、副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘、副市長黃珊珊確認後，送到柯文哲手中給他親自批了一個「可」，即照案決行。

但卻在後會政風處時，被指「若同意放寬投標人資格之前提下，無論維持或延長等標期，均有不同立場之質疑，如維持現有等標期，或有其他潛在投標人備標時間不足之質疑；然如延長等標期，或易遭致有獨厚特定申請人之質疑。」故最後會辦建議之結論為「建議本案維持原公告條件與等標期」。

林延鳳還指出，新壽在當年7月22日的提問未獲得解釋，竟還在8月14日第二次提問，公文中更開宗明義寫道「目前未收到貴府之公文回覆」，態度十分囂張；而原先柯文哲也已就「開放投標資格」之方向予以決行，未料後來竟殺出一個與之立場完全相左的政風處意見，導致柯市府也不得不有所顧忌，故回覆結論仍只能加以參照，選擇「不改變條件與等標期」以確保公平，第二次招標也以流標告終。

林延鳳感慨，巧合的是，那位政風處科長，連同當時產業局政風主任，都在第三次招標啟動前夕「雙雙調職」，不知有何秘辛，而那也是北士科T16、T17、T18三次招標當中，唯一一次由政風系統所提出之不同意見。

北士科專案小組會議召開時，林延鳳也詢問此議題。產業局副局長吳欣珮說，議員問的第二次公告招商有申請人提出釋疑，希望放寬財團法人可以有參與投標的資格以及延長等標期，在第二次招商還是三塊合併同時還有智慧健康關聯產業的比例要求，一般醫療機構大部分都是財團法人組織，顧問公司針對釋疑的部分有研擬意見，也召開跨局處會議，當時方向上是建議放寬財團法人可以參與投標資格，但在等標期就沒有給予延長。

吳欣珮指出，整個案子因為牽涉到部分招標條件的變更，所以有會政風單位，正單位有提醒如果要放寬資格但是等標期又沒有做相應的調整，不管是延長或是不延長，可能都會有疑慮，所以有提醒建議維持原本的條件。後來我們也依照政風的提醒，這兩部分就完全維持原本的招標條件。

土地開發總隊長黃群說，針對北市科的招商，第一次第二次招商有限制健康智慧醫療的比例，第一次試30％、第二次是要到20%。所以對廠商這部分，在招標過程中有廠商提出釋疑是不是可以放寬財團法人，我們總隊這邊沒有意見，因為主要是提流標兩次，市府對廠商資格認定的放寬作業。

林延鳳認為，市府現在都拿流標當作擋箭牌，但都沒有考慮到會圖利特定廠商，「如果政風認為不行你們還覺得可以，公文簽上去都沒有法律觀念或考量圖利廠商問題？難怪現在有這樣的結果，沒有很意外」。

林延鳳指出，新光人壽不管是第二次或第三次招商，如果他們希望一塊地變三塊地，但他們三塊地都有投標，本來就是鎖定三塊用地，所以市府的回答也不要打模糊仗，大家把時序列出來時候，事情就會非常清楚。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

修法提案錯2字　徐巧芯「認錯馬上改」被讚爆

人工生殖法草案納代孕　白委讚賴清德

520前夕「15架共機」逾越中線擾台

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

藍控魚果市場案　柯向攤商喊：去抗議

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

朝聖徐巧芯家　四叉貓路權申請通過

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

更多熱門

相關新聞

民眾黨嗆簡舒培：總把過程當結論

民眾黨嗆簡舒培：總把過程當結論

民眾黨主席柯文哲連3天拍影片迎戰3大案，13日首集談北士科，提及第二次流標時，新壽傾向合併招標，但市府決議要分標，沒有為新壽量身打造，且權利金至少找3家不動產估價師估價；但民進黨台北市議員簡舒培14日仍提出質疑，使民眾黨發言人吳怡萱回擊，簡舒培在挑戰國人智商，總是把過程當作結論，斷章取義誤導社會。

傳何志偉接府副秘書長　黃國昌這樣說

傳何志偉接府副秘書長　黃國昌這樣說

柯文哲兩大案嗆議員自以為專業 　游淑慧揭內幕：賴天賴地賴別人

柯文哲兩大案嗆議員自以為專業 　游淑慧揭內幕：賴天賴地賴別人

柯談北士科權利金　議員爆這件事

柯談北士科權利金　議員爆這件事

柯連3天對決3大案　首集談北士科

柯連3天對決3大案　首集談北士科

關鍵字：

北士科新光人壽柯文哲林延鳳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面