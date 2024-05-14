全教總批潘文忠「殘害教師專業自主」　評7年表現：一錯三拖六沒有

▲全教總開記者會評論教育部長潘文忠任內表現。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

史上任期最久教育部長潘文忠將在5月19日卸任，全國教師工會總聯合會今舉行記者會評論潘文忠逾7年任內表現，批評潘文忠只會往學權靠攏，殘害教師專業自主權與家長教育權，在卸任前夕更強推「教師解聘辦法」修正案，將調查委員改為全部外聘，更是仇師毀校政策，為史上最久教育部長任期，留下難以挽回的錯誤結尾。

全教總理事長侯俊良表示，潘文忠7年多任期，對學生著力甚深，各種課綱、校務與服儀會議等，都新增學生代表，一味往學權靠攏，弱化教師專業自主權、家長教育權，強調重視學權是正確的，但潘部長只注重表面功夫，無法解決根本的教育問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總總評潘文忠任內表現：「一錯、三拖、六沒有」。侯俊良指「一錯」是潘文忠在卸任前，強推「仇師毀校」教師解聘辦法，將校事會議調查委員改為全部外聘，讓基層教師心寒，為其史上最長的7年任期，留下難以挽回的錯誤結尾。

侯俊良說「三拖」是指，潘文忠任內在調降幼教師生比、提升特教生應試權，以及推動108課綱的高中教師員額等政策拖延。侯俊良指出，潘部長雖解凍43年未調整的幼兒園師生比到1:12，卻對公幼業者時政策轉彎；身障考生每年要參加各種考試，教育部遲未統整轄下各考試主辦單位，提供完善的應考環境；標榜適性多元的108課綱，卻連高中法定員額都補不滿。

全教總秘書長劉欽旭批評潘文忠政治掛帥，很會躲政治風暴，但重要的教育政策卻「六沒有」，7年來教育界發生數起社會矚目的事件，像是老師因執行導護遭撞、國中生割頸案，不適任校長仍可回任教師，校園安全頻頻亮起紅燈，卻沒有增置專職校安人力、導護問題懸而未決、欠缺完備不適任校長處理機制，也沒改革私校入學亂象、沒有整併組長加給等級與調整及中小學教師鐘點費。

全教總文宣部主任羅德水指出，親師生是教育合夥人，要成就以學生為主體的教育理想，並非放任學權不斷強化，應在教師專業自主權、家長教育權與學生學習權三者間取得平衡，任期最久的潘部長留下的「一錯、三拖、六沒有」施政，期待新任部長能逐項解決。