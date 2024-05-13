高句麗朱蒙轉世？金正恩打靶「百發百中」震懾敵人　親自駕駛飛彈車

▲金正恩前往軍需工廠視察，並親自駕駛火箭砲運送車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日連續兩天前往多處軍工廠視察，包括生產多管火箭砲運送車輛的工廠，以及生產狙擊步槍的工廠。金正恩不僅親自駕駛火箭砲運送車輛，更直接提起狙擊步槍進行射擊，只見官媒公開的照片中，金正恩似乎「百發百中」，擊中正中間的10分，宛若高句麗建國始祖朱蒙再世。

根據北韓《朝中社》，金正恩本月11、12日連續前往北韓境內，由第二經濟委員會所下轄的主要國防工業企業所（軍需工廠）視察。從官媒公開的相片可以看到，金正恩疑似開槍發射的5發子彈皆「正中紅心」，白色同心圓標靶內的正中心出現5個彈孔，官媒暗示金正恩「百發百中」，宣傳金正恩擁有頂尖的射擊實力。

其實，金正恩去年8月就曾視察狙擊武器生產工廠，他曾拿起步槍進行射擊，當時他的穿著和射擊時的姿勢，都能夠令外界聯想到他的父親金正日，而金正日在世時射擊的肖像便掛在牆上。

▲▼金正恩親自提起狙擊步槍進行射擊，子彈全部穿過標靶正中央的「10分」。（圖／達志影像）

同時，金正恩也前往新型240mm放射砲（多管火箭砲）的生產基地視察，制定一系列詳盡的生產計劃。據悉，過去以來火箭砲被北韓用來部署至前線，是北韓用來威脅「將首爾轟成火海」的主要武器。

南韓《韓聯社》分析，北韓之所以公開「最高領導人」金正恩親自用狙擊步槍進行精準射擊的畫面，主要是為了向外界強調，北韓獨自生產的武器已經過最為嚴格的檢驗，對於未來北韓武器外銷俄羅斯更有幫助。