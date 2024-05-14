　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中韓外長會談　王毅籲韓方慎重處理涉台問題

▲王毅會韓外長。（圖／翻攝自中國外交部）

▲王毅會韓外長。（圖／翻攝自中國外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年5月13日同南韓外長趙兌烈在北京舉行會談。他提到，希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。

據中國外交部發布新聞稿，王毅表示，中韓是近鄰，應當常來常往。建交30多年來，兩國關係總體發展順利、富有成果。雙方於2008年建立戰略合作夥伴關係，把同對方關係放在各自外交更重要的位置上。中韓在交流合作中相互成就，實現共同發展，為地區和平與繁榮貢獻了力量，充分說明中韓關係發展符合時代潮流，體現了人民意願。

他直言，近段時間，中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的。希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行，合力推動中韓關係健康穩定發展。

王毅指出，中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。雙方要多發出客觀積極資訊，加大正面引導，密切人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。

他強調，中韓經貿合作規模大，互補性強，去年貿易額突破3100億美元。中國正加快發展新質生產力，推動高質量發展，擴大高水準開放，這將為南韓帶來重要機遇。雙方應深化互利合作，在彼此發展進程中做可靠和長期夥伴，共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿易體系，保障產供鏈穩定暢通。希望你這次工作訪問為中韓關係改善發展發揮積極作用。

中方報導引述趙兌烈的話稱，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步。南韓政府高度重視對華關係，期待在相互尊重、互惠和共同利益基礎上，同中方密切合作，發展更加健康、更加成熟的戰略合作夥伴關係。推動韓中關係發展、攜手應對共同挑戰，符合兩國和兩國人民的共同利益，也是國際社會的期待。韓方不贊成零和博弈，希望平衡地同各國發展關係，願同中方增進互信、擴大共識、聚焦合作，盡可能避免地緣政治因素制約，共同開啟韓中合作新局面。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美加徵301關稅「電動車、電池」全漲　中商務部轟美：違背拜登承諾

電商基層男「一年收賄4.1億」！400廠商竟乖乖掏腰包付錢

打掃沒戴口罩！20多歲女高燒40℃送醫　驚見肺部長「小樹芽」

男子入寺偷80公斤翡翠玉石被抓　他辯稱：與佛「結緣」不算行竊

外媒曝光「美台4月秘密軍演」　陸外交部：以武謀獨都是死路

陸小學教師性侵猥褻29幼女　海南中院駁回上訴執行死刑

豆奶下藥迷昏男友！她「一口咬下命根」當場吞下去　犯案原因曝

葉倫又提產能過剩爭議　陸外交部：只許州官放火，不許百姓點燈

偵查「漏煙」釀禍！　她開門回家變成「粉紅」芭比世界　

「想嚐處女味道」！男友欲性侵女兒　她口愛後狠咬生殖器吞下肚　

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

美加徵301關稅「電動車、電池」全漲　中商務部轟美：違背拜登承諾

電商基層男「一年收賄4.1億」！400廠商竟乖乖掏腰包付錢

打掃沒戴口罩！20多歲女高燒40℃送醫　驚見肺部長「小樹芽」

男子入寺偷80公斤翡翠玉石被抓　他辯稱：與佛「結緣」不算行竊

外媒曝光「美台4月秘密軍演」　陸外交部：以武謀獨都是死路

陸小學教師性侵猥褻29幼女　海南中院駁回上訴執行死刑

豆奶下藥迷昏男友！她「一口咬下命根」當場吞下去　犯案原因曝

葉倫又提產能過剩爭議　陸外交部：只許州官放火，不許百姓點燈

偵查「漏煙」釀禍！　她開門回家變成「粉紅」芭比世界　

「想嚐處女味道」！男友欲性侵女兒　她口愛後狠咬生殖器吞下肚　

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

大陸熱門新聞

美加徵301關稅　中商務部回應了

電商基層男一年收賄4.1億！400廠商乖乖付錢

打掃沒戴口罩！20多歲女肺部竟長「小樹芽」

豆奶下藥迷昏男友！她一口咬下命根當場吞下去

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

男友欲性侵女兒　她口愛後狠咬生殖器吞下肚　

陸「520」紀念幣款式出爐　一套8枚！心心相印搭配十全十美

陸小學教師性侵猥褻29幼女 海南中院駁回上訴執行死刑

男子中獎4544萬元！竟瞞原配買房給前妻

中德網紅夫妻宣布離婚！多年情斷：还是亲人、挚友

結婚7天後健檢結果出來　新婚妻秒離婚

與佛「結緣」？男子入寺偷80公斤翡翠玉石

美台4月秘密軍演　陸外交部回應

離奇！回家變「粉紅」芭比世界　

更多熱門

相關新聞

台未受邀請參加WHA 陸外交部：未經中央政府同意，無權參加

台未受邀請參加WHA 陸外交部：未經中央政府同意，無權參加

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦召開，台灣未獲邀請，預計將由新任衛福部長率團前往出席周邊活動。對此，大陸外交部發言人汪文斌強調，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。」

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

綠憂太平島考察團被利用　外交部：是中華民國領土

綠憂太平島考察團被利用　外交部：是中華民國領土

習近平訪歐行落幕　國安局：意圖分化歐盟團結

習近平訪歐行落幕　國安局：意圖分化歐盟團結

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

關鍵字：

中國韓國外交部長會談涉台

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面