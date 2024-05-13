綠憂「太平島考察團」被中國利用　外交部：太平島是中華民國領土

▲外交部政務次長田中光（左）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨、民眾黨立委預計18日搭機前往太平島，民進黨立委沈伯洋與陳冠廷今（13日）質詢時均關切此議題，直指應慎防中國藉由此行「吃豆腐」，也不應在南海議題上唱和中國的論述。對此，外交部政務次長田中光回應，尊重立委要去訪問我國國土，予以高度祝福，「太平島就是中華民國的領土」。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民眾黨共約20名立委參加，考察團原訂16日出發，但考量立法院17日院會將表決國會改革等法案，因此將登島日期延後至18日。

沈伯洋今天上午在外交及國防委員會質詢時表示，他認為南海衝突議題比中國國家主席習近平訪問歐洲更重要，請問南海局勢與台海局勢比起來，哪一個比較危險？田中光直言，他個人認為南海比較危險。

沈伯洋說，田中光的看法與美國一致，現在中國與菲律賓衝突非常多，一方面中國不願意接受國際仲裁結果，另一方面，國民黨副主席夏立言訪中回台後丟出太平島議題，而太平島議題不只對我國很重要，對菲律賓、中國都很重要，「今天在太平島上所作所為，中國有可能拿去利用」。

沈伯洋強調，他完全不反對去太平島這件事，立委想要去絕對是他們的權利，但自己比較擔心，國台辦日前發聲明稱樂見「共同守護主權」，極為吃豆腐，不曉得要如何避免此行被利用？倘若可以先定調，就可以讓出訪變得非常有意義。田中光回應，太平島就是我國的領土、我國的主權，無論在國際法或國際海洋法來說，都是沒有疑問的，外交部尊重立法委員要去訪問我國國土，「我們予以高度祝福」。

陳冠廷也說，倡議和詮釋非常重要，什麼樣的倡議對我國最好，而不是唱和中國的倡議？田中光說明，「我們對太平島，都是中華民國的領土」，這句話就與中國切開了，而且切得很清楚，這個立場是絕對不會變的；立法委員都有他們的智慧，太平島就是中華民國的領土，不應該跟中國唱和。