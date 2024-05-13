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大陸 大陸焦點 特派現場

台未受邀請參加WHA　陸外交部：未經中央政府同意，無權參加

2016年5月23日在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部舉辦的第69屆世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

▲本屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日舉行。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦召開，台灣未獲邀請，預計將由新任衛福部長率團前往出席周邊活動。對此，大陸外交部發言人汪文斌強調，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。」

汪文斌提到，民進黨自2016年上台以來，拒不承認九二共識，頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，「中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。這一決定有充分理由和堅實法理依據，既是為了維護一個中國原則，也是為了捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性。」

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲第77屆世界衛生大會（WHA）截止註冊，台灣未獲邀請。（圖／路透社）

對於外界呼籲「不讓台灣參加WHA會成為全情防疫破口」，汪文斌表示，這完全是政治謊言，在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，「過去一年，中國台灣共有21批24人次提出參加世衛組織技術活動的申請，中國中央政府均予以批准。」

汪文斌認為，「台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取世衛組織發佈的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報。事實充分說明，中國中央政府在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上是誠心誠意的，採取的積極措施是切實可行的，台灣同胞健康權利是有保障的。」

汪文斌強調，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，「中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到了國際社會廣泛理解和支持；挑戰一個中國原則，沒有前途。開歷史倒車，絕無出路；任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀只會遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。」

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