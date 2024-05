「8字元密碼」暴力破解只要37秒！　專家建議：愈長愈安全

▲ IT公司建議使用較長的密碼,破解難度較高。(示意圖/VCG)

文/中央社

根據總部位於美國維吉尼亞州的資訊科技公司Hive Systems最新評估,駭客可在短短37秒內以蠻力破解一組簡單的8字元密碼,攻克一組16字元密碼則要耗費上百年。

歐洲新聞台(Euronews)報導,Hive Systems表示,在密碼加密措施日新月異之際,不時更新密碼,使用更多字元,包含字母、數字和符號,有助於拉長駭客破解的時間。

The 2024 update to our Hive Systems Password Table is out now! Viewed and shared by over 1 million+ people, published by universities, and seen in the news - this year's update covers the latest trends in password cracking. Download your copy today at https://t.co/KzbZoXDTu9 pic.twitter.com/5tG8jpGqX9