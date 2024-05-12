錫克教領袖遇刺案「第4名印度嫌犯落網」　加拿大警方證實

▲尼賈爾在溫哥華的錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）遭槍殺。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年6月18日在溫哥華遭人槍殺，加拿大當局11日逮捕第4名印度籍嫌犯，此人被指控第一級謀殺罪及共謀謀殺罪名。

新德里電視台報導，第4名落網嫌犯是22歲的辛格（Amardeep Singh），他住在加拿大卑詩省（British Columbia）亞博斯福（Abbotsford），原本就因為另一起槍械相關指控，而被安大略省皮爾區（Peel）警方拘留，11日又因為涉入尼賈爾謀殺案被捕。

加拿大綜合凶殺案調查小組（IHIT）負責人穆克爾警官（Mandeep Mooker）表示，這次逮捕行動闡明當局調查的性質，也就是「要讓那些參與尼賈爾謀殺案的人負起責任。」

尼賈爾是錫克教領袖，主張在印度旁遮普省建立「哈利斯坦國」（Khalistan）而遭新德里通緝，他於1997年移民加拿大，並在2015年成為加拿大公民，2023年6月18日卻遭不明人士槍殺。消息傳出後，加拿大總理杜魯道指控印度政府涉案，但遭到新德里反駁，兩國為此爆發外交危機。

本月3日，加拿大警方宣布逮捕涉案的3名印度公民，分別是22歲的卡蘭布拉爾（Karan Brar）、22歲的卡馬爾普里特辛格（Kamal Preet Singh）、28歲的卡蘭埔里特辛格（Karan Preet Singh），3人被指控分別擔任槍手、司機、把風的人，皆面臨第一級謀殺罪等罪名。

涉嫌槍殺錫克教領袖 印度3公民遭加拿大逮捕