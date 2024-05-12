印度名醫陳屍家中！雙手捆綁「頭受重擊」　狗繩勒頸窒息慘死

▲印度一名醫生遭人入室搶劫後，被虐待勒死。（示意圖／VCG）
記者葉睿涵／編譯
印度德里發生了一起恐怖謀殺案，63歲的內科醫生保羅（Yogesh Chandra Paul）被發現在家中遭人以鈍器攻擊頭部後，用狗繩勒至窒息而死，而警方的初步調查也顯示，保羅生前曾遭受殘酷折磨。
據印度報業托拉斯（PTI）報導，當地5月10日，保羅被人發現陳屍在他位於揚普拉地區（Jangpura）的家中，而他的屍體被人們尋獲時，雙手都被捆綁，且身上也有明顯傷痕。
警方隨後調取保羅家附近的監視器畫面，發現這起案件共有4名嫌犯涉案。事發當時，他們將其中一人留在外面把風，其他3人則潛入保羅的住所犯案。嫌犯將保羅的2隻狗鎖在浴室後，猛烈毆打保羅，並將他綁在椅子上堵住嘴。
दिल्ली के साउथ पॉश इलाके में मर्डर की खौफनाक वारदात सामने आई। लूट के इरादे से एक 63 साल के डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की हत्या कर दी गई। डॉक्टर योगेश का शव जंगपुरा सी ब्लॉक स्थित उनके घर के किचन में पाया गया। #doctormurder #delhiSouthposharea #63yearolddoctor #YogeshChandraPaul pic.twitter.com/gicQFMf381— Punjab Kesari (@punjabkesari) May 11, 2024
接著，嫌犯們將椅子拖到廚房，以鈍器攻擊保羅的頭部，並用狗繩將他勒死，然後在逃離現場前將保羅的房子洗劫一空。保羅遇害期間並未引起任何人的注意，直到他在政府醫院擔任醫生的妻子妮娜（Neena Paul）下班回家，發現丈夫遇害報警，才讓這起事件曝光。
目前，警方已將這起案件列為入室搶劫謀殺案，並正從各個角度對此案展開調查。警方表示，當局已掌握強而有力的線索，並積極展開搜查以逮捕嫌犯。
據鄰居所述，經常免費為窮人治病與提供藥物的保羅，在他們的社區很受歡迎，而他與妮娜的婚姻也十分美滿，2人還有2名已婚的女兒，她們一人居住在加拿大，另一人則在北方邦的諾伊達（Noida）。5月11日，鄰居們舉行了燭光遊行，以反映他們對警方巡邏不力，釀成慘案的不滿。
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