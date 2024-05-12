印度名醫陳屍家中！雙手捆綁「頭受重擊」　狗繩勒頸窒息慘死

▲印度一名醫生遭人入室搶劫後，被虐待勒死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度德里發生了一起恐怖謀殺案，63歲的內科醫生保羅（Yogesh Chandra Paul）被發現在家中遭人以鈍器攻擊頭部後，用狗繩勒至窒息而死，而警方的初步調查也顯示，保羅生前曾遭受殘酷折磨。

據印度報業托拉斯（PTI）報導，當地5月10日，保羅被人發現陳屍在他位於揚普拉地區（Jangpura）的家中，而他的屍體被人們尋獲時，雙手都被捆綁，且身上也有明顯傷痕。

警方隨後調取保羅家附近的監視器畫面，發現這起案件共有4名嫌犯涉案。事發當時，他們將其中一人留在外面把風，其他3人則潛入保羅的住所犯案。嫌犯將保羅的2隻狗鎖在浴室後，猛烈毆打保羅，並將他綁在椅子上堵住嘴。

接著，嫌犯們將椅子拖到廚房，以鈍器攻擊保羅的頭部，並用狗繩將他勒死，然後在逃離現場前將保羅的房子洗劫一空。保羅遇害期間並未引起任何人的注意，直到他在政府醫院擔任醫生的妻子妮娜（Neena Paul）下班回家，發現丈夫遇害報警，才讓這起事件曝光。

目前，警方已將這起案件列為入室搶劫謀殺案，並正從各個角度對此案展開調查。警方表示，當局已掌握強而有力的線索，並積極展開搜查以逮捕嫌犯。

據鄰居所述，經常免費為窮人治病與提供藥物的保羅，在他們的社區很受歡迎，而他與妮娜的婚姻也十分美滿，2人還有2名已婚的女兒，她們一人居住在加拿大，另一人則在北方邦的諾伊達（Noida）。5月11日，鄰居們舉行了燭光遊行，以反映他們對警方巡邏不力，釀成慘案的不滿。