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研究：AI已經「學會說謊技巧」　人類最慘恐遭奪權

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲科學家在期刊上發表文章指出，原本設計為誠實、不欺騙的AI系統，已經發展出欺瞞技巧。（圖／路透）

文／中央社

專家們長期以來不斷警告人工智慧（AI）失控可能帶來威脅，但一項新研究報告指出，這件事已經在發生。

法新社報導，一群科學家在今天發表於「模式」（Patterns）期刊的文章中說，原本設計為誠實不欺的現有AI系統，已發展出令人不安的欺瞞技巧，例如欺騙線上遊戲的人類玩家，或說謊以僱用人類來解決「我不是機器人」的驗證。

這份研究報告的第一作者帕克（Peter Park）說，這類例子聽起來或許只是細枝末節，但暴露出來的潛在問題可能很快就會在現實世界造成嚴重後果。

在美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究AI存在安全的博士後研究員帕克告訴法新社，「這些危險功能常常在事後才被發現」，而「我們訓練誠實傾向而非欺瞞傾向的能力非常差」。

帕克說，能深度學習的AI系統不像傳統軟體那樣由「編寫」而成，而是透過類似選擇性培育的程序逐漸「成長」。也就是說，AI的行為在訓練背景下看似可預測、可控制，但有可能轉眼就變得不受控制且無法預測。

這支團隊的研究始於科技公司Meta的AI系統Cicero，這套系統最初設計目的是玩一款名為「外交」（Diplomacy）的戰略遊戲，獲勝關鍵是結盟。

根據2022年發表在「科學」（Science）期刊的報告，Cicero在遊戲中表現優異，所獲分數可排在資深人類玩家的前10%。 帕克當時很懷疑Meta對Cicero在遊戲裡大勝的熱切描述。

Meta聲稱Cicero「在很大程度上誠實且有幫助」，且「絕不會蓄意在背後搞鬼」。 但當帕克與同事深究完整資料時，發現完全是另一回事。

舉例來說，在遊戲中扮演法國的Cicero與人類玩家扮演的德國合謀，欺騙並入侵同為人類玩家扮演的英格蘭。Cicero承諾會保護英格蘭，卻偷偷向德國通風報信。

Meta在寫給法新社的聲明中沒有反駁關於Cicero欺瞞人類的說法，僅說「這單純是一項研究計畫，本公司研究員打造的模型接受訓練，目的只是用來玩『外交』遊戲…我們沒有打算把這項研究或所學用於本公司的產品」。

帕克與同事還發現，這只是不同AI系統在沒有明確指示下，利用欺騙手段達成目標的諸多案例之一。

在另一個引人注意的案例中，科技公司OpenAI的Chat GPT-4系統謊稱自己是一個視力受損的人，在零工平台TaskRabbit上聘用一個人類替它通過「我不是機器人」驗證任務。

▲▼OpenAI董事會11月17日宣布解除執行長阿特曼（Sam Altman）職務。（圖／路透）

▲OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

研究報告的作者們還認為近期AI有舞弊或不當影響選舉的風險。他們警告，在最糟糕的情況下，具有超凡智慧的AI可能會追求權力及掌控社會，如果符合AI「不為人知的目標」，人類可能慘遭奪權、甚至滅絕。

為了降低風險，研究團隊建議數項措施，例如立法要求企業告知是人類互動或是AI互動、在AI生成內容打上數位浮水印，並研發能偵測AI欺瞞的技術，以其內部「思路」檢驗其外部行為。

至於有些人稱他為「末日預言家」，帕克說：「要能合理判斷這不是大問題的唯一辦法，就是如果我們認為AI的欺騙能力只會停留在目前的程度，不會大幅進步。」 但鑒於近年AI能力一日千里，握有大量資源的企業競相發展技術，決心將AI能力利用到極致，這種情況似乎不太可能發生。

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