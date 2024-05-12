加拿大卑詩省野火延燒　數千居民被迫撤離！今年恐有更大災情

▲加拿大卑詩省與亞伯達省（Alberta）附近燒起野火，數千居民撤離。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

加拿大卑詩省（British Columbia，英屬哥倫比亞省）東北部山區城鎮納爾遜堡（Fort Nelson）因野火災情威脅，導致數千名居民被迫撤離。這場野火在10日晚間爆發，官方形容這「展現出極端的火災特性」，鄰近省份也發布撤離警報。加拿大政府表示，今年的天氣條件將導致加國面臨更大的野火風險。

根據BBC報導，加拿大這場被稱為帕克湖（Parker Lake）野火的災情在一夜之間迅速蔓延，卑詩省野火管理局（BCWS）表示，截至當地11日早晨，燃燒面積已達8平方公里，東北部定居點納爾遜堡約有3000人被下令撤離。同時，鄰近的亞伯達省（Alberta）也因野火而發出撤離警報和命令。

▲野火冒出驚人的大量煙霧，多地空氣品質拉警報。（圖／路透社）

北洛磯山脈地區自治市市長弗雷澤（Rob Fraser）表示，這場野火的起因是因為強風將一棵樹木吹倒，剛好撞上電線，才引發了火災。他說，「等到我們的消防隊員能夠趕到現場時，大風已經讓火勢助長到我們無法使用設備控制的程度。」

據BCWS說法，強風和乾燥的條件使得大火更難被撲滅，截至11日為止，已有9架直升機、地面人員和一名結構保護專家共同進行滅火工作，結構專家的工作是保護受野火影響的建築物。

亞伯達省大草原城（Grande Prairie）地區的居民已經收到撤離警報。人口約6.8萬的城鎮麥克墨雷堡（Fort McMurray）居民們也被警告要隨時準備好撤離，野火位置僅距離當地西南方約25公里。

由於野火濃煙飄散，卑詩省、亞伯達省與薩克其萬省（Saskatchewan）的部分地區11日發布了空氣品質警報。加拿大環境部預估，今年惡劣的天氣條件可能導致加拿大將迎來更艱困的野火好發季節。去年，加拿大經歷史上最具破壞性野火季節災情，共1500萬公頃森林被燒毀，8名消防員死亡，23萬人被迫撤離家園。