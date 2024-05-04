涉嫌槍殺錫克教領袖　印度3公民遭加拿大逮捕

▲尼賈爾是錫克教領袖，生前被印度政府通緝。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

流亡加拿大的印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年6月18日在溫哥華遭人槍殺，加拿大總理杜魯道聲稱印度政府可能涉案，印度政府則是嚴正否認，兩國爆發外交爭端。此案時隔至今近1年，加拿大警方3日宣布逮捕3名印度公民，3人遭控一級謀殺等罪名，加國正調查此案是否與印度政府有關。

加拿大廣播公司、BBC等報導，這3名印度公民分別是22歲的卡蘭布拉爾（Karan Brar）、22歲的卡馬爾普里特辛格（Kamal Preet Singh）與28歲的卡蘭埔里特辛格（Karan Preet Singh），3人已在加拿大待上3至5年的時間，住在亞伯達省首府愛德蒙頓（Edmonton），但都不是加拿大永久住民。

加拿大警方3日在愛德蒙頓逮捕這3名印度籍人士。當局指控，這3人在尼賈爾遇害當日，分別擔任槍手、司機和把風的人；根據法庭紀錄，3人被控觸犯一級謀殺等罪。加拿大警方表示，正針對這些人與印度政府之間的關係展開調查，不排除還有其他人涉案被捕。

尼賈爾是錫克教領袖，生前被印度政府通緝，主張要在印度旁遮普省建立「哈利斯坦國」（Khalistan），在1997年移民加拿大，並在2015年成為加拿大公民。據傳他在2023年6月18日遭不明人士槍殺之前，曾經接獲加拿大情報機構給予的警告，稱他被列入暗殺名單，有生命危險。