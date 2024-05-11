全家吵不停！42歲男開槍擊斃老母　「榔頭殺妻」再活活摔死3兒

▲印度一名男子與家人爭吵後，竟狠心殺死全家再自盡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度42歲男子阿努拉格（Anurag Singh）日前疑似與家人發生衝突後，狠心殺死了他的妻子、母親和3個孩子，最後在西塔普爾（Sitapur）的家中輕生。

據NDTV報導，這起人倫慘劇發生在北方邦首府勒克瑙（Lucknow）約90公里外的帕勒哈普村（Palhapur）。警方透露，常年沉迷毒品和酗酒的阿努拉格，因為家人想將他送進戒毒所，加上他患有精神疾病，因此常常與家人發生衝突。

最近，阿努拉格再次與家人爆發爭吵，不料他一氣之下竟拿起家裡的槍，一槍擊斃了65歲的母親薩維特里（Savitri），然後再用榔頭打死40歲的妻子普里揚卡（Priyanka），最後將3個年齡分別為12歲、9歲和6歲的孩子從屋頂扔下，導致3名小孩活活被摔死。

將家人全都殺死後，阿努拉格憤怒地朝自己開了一槍後死亡。這起悲劇對當地造成了巨大衝擊，大批村民聚集在房子外，好奇查看警方將屍體帶到醫院驗屍的畫面。高級警官密史拉（Chakresh Mishra）表示，「警方和法醫小組正對此案的各方面展開調查，並將在詳細調查完成後立案。」

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