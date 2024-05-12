加薩「上萬屍體」深埋瓦礫堆！　以軍最快今日攻入拉法中部

▲以色列對加薩持續進行猛烈攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）11日下令，要求民眾撤離加薩南部城市拉法（Rafah）中部地區，分析人士預估以軍最快12日就會攻入當地。與此同時，巴勒斯坦民防部門（Palestinian Civil Defense）估計，加薩走廊約有10000具遺體深埋瓦礫堆下，他們呼籲國際社會立刻干預，以獲得更多人道物資與救援設備。

《衛報》報導，以軍最新指示表明，他們將在拉法擴大軍事行動，最快12日就會攻入拉法中部，而且很可能繼續推進、穿越整座城市，恐怕又讓數十萬人流離失所。目擊者表示，當地時間11日上午，以色列坦克已經部署在拉法中部與東部之間的薩拉胡丁路（Salahuddin Road）。

▲以色列坦克停在加薩邊境。（圖／路透）



以色列聲稱，哈瑪斯大多數領袖及剩餘部隊都駐紮拉法，因此拒絕延遲進攻行動。以軍上周對拉法東部發布撤離令之後，很快占領與埃及接壤的過境點，並且形容這是一次「精準、具針對性的行動」，如今他們宣稱至少30萬人逃離拉法，但劃設的「避難區」卻被批評環境欠佳甚至「非常可怕」。

巴勒斯坦民防部門負責拯救倖存者、挖掘罹難者遺體，11日聲稱加薩還有上萬具遺體埋在瓦礫堆，但該組織能力已被以色列摧毀7至8成。發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）說，「數個月以來，我們一直在使用簡單設備工作，很耗時間跟精力」，呼籲聯合國及人道主義組織立刻干預，「允許必要救援設備進入（加薩），這樣我們才能繼續工作，從瓦礫堆下找回失蹤者，為民防車輛提供所需的燃料。」

加薩衛生部11日表示，去年10月7日以來，當地至少3萬4971人喪生，但由於國際媒體無法進入加薩，CNN無法獨立核實這個數字。

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