華郵：若以色列取消進攻拉法　美願提供「哈瑪斯位置」等敏感情報

▲美國傳將提供以色列敏感情報，換取停止對拉法的大規模進攻計畫。圖為一輛以色列軍車在以色列和加薩邊境附近開火。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列要求加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）數十萬居民撤離，並對部分地區發動襲擊。眼看人道危機在即，美國拜登政府據傳為了阻止以色列對拉法大規模進攻，同意提供以色列有關哈瑪斯領導人位置等敏感情報，換取停止對拉法的全面入侵計畫。

根據華盛頓郵報報導，有4名熟知美方提議的知情人士透露，拜登政府將「向以色列提供具價值性的協助，包含提供敏感情報，幫助以軍確認哈瑪斯領導人的位置，並找到哈瑪斯隱密的地道」。

匿名的知情人士還稱，美國政府也提議，稱願意提供數千個避難所，協助以色列為拉法撤出的巴勒斯坦人搭建大型避難帳篷營地，並建立食物、水源、藥品的輸送體系。

華府專家提供以色列官員的評估顯示，重新安置數十萬巴勒斯坦難民恐怕耗時數月，但以色列官員不同意此評估結果。美方向以色列強調，不能單純只是將難民轉移至加薩其他貧瘠或轟炸毀滅的地區，以色列必須提供住所、食物、水、藥品等必需品和基礎設施，讓撤離者享有基本的居住條件，而非面臨更大的飢荒和疾病危機。

過去幾周內，美國總統拜登與他的高階幕僚一直在提出這類提議，希望能說服以色列對拉法進行更限縮、更具體針對性的行動。加薩開戰以來，大約130萬巴勒斯坦人在以色列的命令下撤離至拉法避難，如今以色列誓言以「極大軍力」進入拉法剷除哈瑪斯。