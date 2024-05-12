哈瑪斯宣布再一人質死亡！　英51歲男「遭以色列空襲重傷死」

▲哈瑪斯聲稱51歲英籍以色列人質波普威爾上個月在以色列的空襲中受傷身亡。（圖／翻攝自X ）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯11日發布影片，宣布該組織在10月7日綁架到加薩的51歲英籍以色列人質波普威爾（Nadav Popplewell）已在一個多月前的以色列空襲中受傷身亡，不過相關聲明尚未獲其他單位證實。

綜合外媒報導，波普威爾是哈瑪斯去年10月7日對以色列發動攻擊時，從尼里姆集體農場（Nirim kibbutz）俘虜到加薩的250名人質之一。當時，與他一同被綁架的還有他的母親佩里（Chanah Peri），而他的哥哥羅伊（Roi）則在當天的襲擊中喪生。

11月24日，佩里在一次的釋囚活動中被釋放，此後多方人士曾不斷要求哈瑪斯釋放波普威爾卻不獲回應。

Terwijl de IDF verder druk opvoert in Rafah, gaf Hamas nog een gijzelingsvideo vrij, zoals ze elke keer deden wanneer Israëlische troepen dichterbij doelen kwamen.



Psychologische oorlogsvoering!



De video toont Nadav Popplewell, 51, die werd ontvoerd uit kibboets Nirim en een… pic.twitter.com/rvDDWlBCVt — Elly Turfkruier ???????? אלי טורפקרויאר (@EllyTurfkruier) May 11, 2024

今年5月11日，哈瑪斯首先發布了一支未註明日期的影片，只見右眼帶有明顯瘀青的波普威爾，站在一堵白牆前，被哈瑪斯要求對著鏡頭說出自己的姓名與年齡。隨後，畫面變成了一個問號，並在一段「不祥」的音樂中結束。

3小時後，哈瑪斯再度發布影片，聲稱來自英國西約克郡（West Yorkshire）的波普威爾已在上個月以色列的空襲中受傷身亡。在這段恐怖的卡通擬人化影片中，只見「波普威爾」的臉上流下了一行血，而畫面上也出現了「軍事壓力=失敗和死亡」的字幕。

儘管哈瑪斯卡桑旅（al-Qassam）的發言人奧拜達（Abu Obaida）聲稱，波普威爾「在一個多月前因拘留所遭猶太復國主義戰機襲擊，受傷後死亡」，但目前以色列等其他單位都還未證實相關消息。

英國外交部一位發言人告訴巴勒斯坦媒體，他們正緊急尋求更多資訊，並與波普威爾的家人保持聯繫，而英國政府也承諾將繼續努力確保人質的安全與獲釋。