30萬人逃離拉法　巴勒斯坦一家「被迫流亡8次」：沒有安全的地方

▲去年12月，加薩百姓逃離的畫面。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）11日針對加薩多地發布撤離令，並稱至少已有30萬人離開拉法（Rafah）。一名巴勒斯坦父親向CNN表示，一家人已經被迫流亡7、8次，如今不知道何去何從，「沒有安全的地方」。

以軍11日下令加薩南部拉法、加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）的居民盡速撤離。他們宣稱30萬人已經離開拉法，賈巴利亞民眾處於「危險戰區」，應該前往加薩市（Gaza City）以西避難。而聯合國及人道主義團體估計，在以色列進攻拉法東部之前，那裡住著高達120萬至140萬人，包括來自加薩北部的逃亡百姓。

加薩北部一名3個孩子的父親向CNN談及撤離的危險情況，「我不知道我們要去哪裡。我們已經流亡7、8次。我們跟孩子們都很痛苦。」他騎機車載著年幼孩子與行囊，「我們搬家都是為了這些小傢伙。我不在乎自己是否會死，但我擔心他們。我不知道該說什麼，這就是生活嗎？死亡還比這種羞辱更光榮。」

隨著以色列對加薩加大攻勢，美國總統拜登11日表示，若哈瑪斯願意釋放仍被俘在加薩的人質，「明天就可以達成停火協議」。不過，哈瑪斯指控，以色列拒絕協調員提出的停火方案，讓釋放人質的進展又回到原點，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則利用阻礙停火談判，作為進攻拉法的掩護。

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