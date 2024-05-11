三重3祖孫遭滅門！女兒曝詭異內幕　疑「兇手假扮媽媽」妹夫也失蹤

記者柯沛辰／綜合報導

母親節前夕傳命案！新北市三重區11日傳出祖孫三代滅門，2名人母及1名幼童陳屍家中，遺體被棉被綑綁，初判死亡一週以上。報案的大女兒透露，妹夫疑似跟母親借了40萬，如今人間蒸發，讓她懷疑是對方先前頻頻阻擋她與母親、妹妹通話，案情恐不單純。

陳姓女子11日晚間向警消報案，稱聯繫不上母親，不料一行人破門後，映入眼簾的是3具冰冷遺體，皆遭棉被包裹，且倒臥在臥室。警方初步調查，3名死者是44年次劉姓女子、83年次陳女、110年次幼童，分別是報案人的母親、妹妹及外甥，現場大門反鎖、無破壞痕跡。

報案的陳女透露，她4月23日最後一次在電話中聽到母親聲音，此後直到5月5日雖仍有以文字訊息聯繫，但並未使用語音或視訊。她指出，她5月4日曾打電話聯繫，但電話那頭只聽到妹夫的聲音，對方稱「妳媽在幫妳外甥洗澡」、「妳媽手機壞了」，隨後媽媽也用文字訊息告知「手機壞掉」，無法打電話、拍影片。

▲女兒出面受訪，稱母親和妹妹連日來不接電話、不開視訊，讓她起疑。（圖／記者陸運陞攝）

陳女轉而聯絡妹妹，但妹妹也僅用文字回覆「在上班」、「媽媽手機還沒換」，還允諾會請警衛去關心母親狀況，結果過沒多久，她馬上接到媽媽訊息詢問「怎麼這麼急著找我？」讓她內心起疑，然而對方一再承諾「等妹妹下班會借手機打電話」，她才勉強相信。

之後，陳女半信半疑等到5月5日凌晨，遲遲未接到電話，繼續聯絡2人，要求對方錄影、接電話，但無論如何都只能得到文字回覆。直到5月6日之後，母親、妹妹徹底失聯，她才驚覺可能有異狀，趕緊報案破門。

如今得知母親和妹妹遇害，讓她不禁懷疑，現在消失的妹夫可能涉案。陳女回憶，今年4月發現媽媽手機時常收到各種催繳訊息，內容寫著妹夫的名字，經再三追問，才得知妹妹為了妹夫向母親借了40萬元，母女倆還因此發生過爭吵。

由於3名死者沒有明顯外傷，現場也無打鬥或入侵痕跡，3人確切死因為何？是否另有內情？詳情還有待警方釐清。

▼三重偵查隊長翁啓元說明最新情況，證實屋內3人遭棉被包裹，死亡超過一週。（圖／記者陸運陞攝）