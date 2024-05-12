快訊／抓到了！祖孫三代滅門　女婿台中日租套房落網

記者戴上容、陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重昨(11日)驚傳祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子遭棉被裹屍，陳屍臥室。由於二女兒的張姓丈夫於案發後失聯，警方懷疑他涉有重嫌，而經過一夜追緝，警方於台中一處日租套房埋伏逮捕到張嫌，目前正帶回調查。

▲三重祖孫3人滅門血案，涉案24歲張姓妹婿台中落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市三重昨(11日)驚傳祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子遭棉被裹屍，陳屍臥室。由於二女兒的張姓丈夫目前失聯，警方懷疑他涉有重嫌，而經過一夜追緝，警方於台中一處日租套房埋伏逮捕到張男，目前正帶回調查。

這起案件發生在昨日晚間，因劉姓死者大女兒多日找不到母親，於是請鎖匠到場開門，沒想到門一開就聞見濃濃屍臭，隨後便驚見母親、妹妹及3歲外甥被棉被裹屍，陳屍在臥室中，而妹妹的24歲張姓丈夫則失聯。

警方事後展開調查，懷疑張男涉有重嫌，而為了追緝其行蹤，警方徹夜調閱監視器，發現6日中午張男搭上白牌計程車離開住家，而這也是他最後一次出現在住家社區，經警方通知白牌車鄭姓女司機到案，她表示當天確實有載張男到板橋車站。

經過警方一夜追緝，並掌握張男行蹤後，於今日上午10時50分在台中一處日租套房埋伏逮捕到張男，目前正將人帶回調查，全案仍在積極釐清當中。