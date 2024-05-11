桃園探索北橫觀光影片　美國休士頓影展大放異彩

▲桃園市政府觀光旅遊局2023年推出的北橫觀光形象影片獲得AWPA國際攝錄大賽以及美國休士頓影展獎項。

圖、文／ 桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市政府觀光旅遊局2023年推出的北橫觀光形象影片「Explore Taoyuan | HATA RGYAX LO!!」，以北橫之風景、人文、休憩等多元觀光面向為題，透過遊客視角營造出身歷其境般地北橫旅遊感受，不僅在去年榮獲AWPA國際攝錄大賽形象廣告影片組第3名（AsiaWPA International Photography & Videography Competition，Commercial Video 3rd），近期更榮獲美國休士頓影展觀光旅遊廣告類金獎(57th WorldFest Houston Film Festival，TV Commercials – Travel / Leisure Gold Remi Award)，讓桃園北橫之美躍上國際舞台。

北橫之美躍上國際 向世界推廣桃園山線多元旅遊

桃園市政府觀光旅遊局去年打造「探索北橫」新品牌，並推出全新北橫觀光形象影片「Explore Taoyuan | HATA RGYAX LO!!(中文片名：旅伴。伴旅，啟程北橫)」，片中以單人獨旅及結伴同遊的形態，引領大家隨著旅人的腳步走進北橫，在山嶺、縱谷、瀑布、竹林間尋訪秘境，在部落、商圈、街道、茶園內感受原鄉風情，在公路與藍色公路上享受騎單車及搭遊艇的悠閒，在遠離城市的浩瀚蒼穹下體驗露營及高空彈跳的樂趣，影片充分展現出北橫動態與靜態之美，先後獲得AWPA國際攝錄大賽及美國休士頓影展肯定，北橫之美躍上國際，邀全世界旅客到訪北橫體驗桃園山線多元旅遊。

觀光影片獲國際獎項肯定 市府與在地持續努力讓世界看見桃園

AWPA國際攝錄大賽是國際業界具有公信力的頂尖攝影人競賽，而美國休士頓影展更是美國三大歷史悠久的國際影展之一，每年參賽作品數千，北橫觀光影片能在無數參賽作品中入選並獲獎，對於桃園的觀光發展具有極大的鼓舞。周柏吟局長表示：「北橫是桃園、甚至是整個北臺灣具有國際觀光潛力的地方，在經過疫情解封全面開放旅遊後，北橫極需重回觀光旅遊市場，因此我們在去年重新打造探索北橫新品牌，並充分與在地結合，重新定位多條具有吸引力的特色主題旅遊行程，讓北橫觀光升級接軌國際。我們感謝在地的業者與居民在影片拍攝過程中所給予的協助，讓專業攝影團隊能夠捕捉到最真實、最自然、最有感的北橫之美，我們不僅要讓北橫被世界看見，更要從北橫這個錨點延伸拓展出去，讓世界能看見桃園」。

▲▼北橫觀光影片能入選AWPA國際攝錄大賽（上圖）、美國休士頓影展（下圖）並獲獎，對於桃園的觀光發展具有極大的鼓舞。

北橫一年四季都好玩 到專屬網站規劃你的北橫探索之旅

除了透過觀光影片讓不同旅遊需求的觀眾能夠快速感受到北橫觀光的多元風貌外，桃園觀旅局去年亦建置「探索北橫」專屬網站提供一站式旅遊服務，將北橫的故事、形象影片及食宿遊購行觀光資訊等放置在網站上，讓民眾便於查詢，歡迎大家規劃屬於自己的北橫探索之旅。（網站地址：https://exploretaoyuan.tycg.gov.tw/）

