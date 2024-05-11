桃園小二童遭父逼「脫光罰站」！家長都沒來找人　她心酸曝最新狀況

記者朱祖儀／綜合報導

桃園市某國小二年級王姓男童疑遭父親不當管教，被逼脫光衣服在社區1樓罰站，市議員黃瓊慧獲報後立即報警並通報社會局，全案因此曝光。昨（10）晚黃瓊慧也透露男童最新安置狀況，表示男童在家防中心睡得很安穩，狀況一切正常，不過家長都沒有主動聯繫，讓她直呼「聽了很心酸」。

黃瓊慧9日在臉書揭露一起虐童案，該名小二男童遭父親施虐，還全身脫光跑下樓，被問到原因，他回應「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站，我覺得很丟臉」，令人鼻酸。此案經社會局社工檢視監視器畫面，也確實看到男童當天全身赤裸獨自前往社區大廳，初步調查發現，對方遭父親脫光衣服趕出家門，且身上還有遭父親不當對待的瘀青捏痕，為維護男童安全，當晚便予以保護安置。

▲黃瓊慧揭露一起虐童案。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）



由於事情曝光後，外界相當關注男童的狀況，黃瓊慧10日晚間分享後續，得知男童這2天在家防中心睡得很安穩，健康報告也都正常，狀態還不錯。不過家防中心主任透露，家長都沒有主動聯繫，讓她直呼聽了很心酸，「那個王小弟認為的『家』，彷彿有他、沒有他，爸爸媽媽都覺得沒有差…他們根本沒有來找王小弟」。

黃瓊慧指出，雖然後續父親有到學校輔導室找主任對談，希望能讓小孩回家，不過他們擔心又有狀況發生，且目前男童被社會局安置中，也根本不可能讓雙方見面。

黃瓊慧還說，其實男童在二年級之後就陸續發生不少狀況，父親在4月底時就曾將男童獨自丟在阿公家，阿公家是空屋，裡面根本沒有人，所幸男童一直有和學校保持聯繫，立刻打給班導師求助才順利獲救。5月7日老師陪男童回家遇到社區警衛，得知男童裸體跑到大廳的事情，才再度通報。

黃瓊慧表示，經過這次事件，她也深刻體悟到「社會安全網」就是熱心的鄰居、保全、里長、社工、校長和老師組成的，「如果大家都像這案件的人一樣，沒有人是局外人，願意多花時間來關心生活周邊的朋友，我們就可能接住更多孩子」。