▲桃園「探索北橫」觀光影片，美國休士頓影展大放異彩。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局2023年推出的北橫觀光形象影片「Explore Taoyuan | HATA RGYAX LO!!」，以北橫之風景、人文、休憩等多元觀光面向為題，透過遊客視角營造出身歷其境般地北橫旅遊感受，榮獲美國休士頓影展觀光旅遊廣告類金獎，讓桃園北橫之美躍上國際舞台。

市府觀旅局11日指出，該局去年打造「探索北橫」新品牌，並推出全新北橫觀光形象影片「Explore Taoyuan | HATA RGYAX LO!!(中文片名：旅伴。伴旅，啟程北橫)」，片中以單人獨旅及結伴同遊的形態，引領大家隨著旅人的腳步走進北橫，在山嶺、縱谷、瀑布、竹林間尋訪秘境，在部落、商圈、街道、茶園內感受原鄉風情，在公路與藍色公路上享受騎單車及搭遊艇的悠閒，在遠離城市的浩瀚蒼穹下體驗露營及高空彈跳的樂趣。

▲桃園「探索北橫」觀光影片，榮獲美國休士頓影展觀光旅遊廣告類金獎。（圖／觀旅局提供）

影片充分展現出北橫動態與靜態之美，先後獲得AWPA國際攝錄大賽及美國休士頓影展肯定，北橫之美躍上國際，邀全世界旅客到訪北橫體驗桃園山線多元旅遊。AWPA國際攝錄大賽是國際業界具有公信力的頂尖攝影人競賽，而美國休士頓影展更是美國三大歷史悠久的國際影展之一，每年參賽作品數千，北橫觀光影片能在無數參賽作品中入選並獲獎，對於桃園的觀光發展具有極大的鼓舞。

觀旅局局長周柏吟表示：「北橫是桃園、甚至是整個北臺灣具有國際觀光潛力的地方，在經過疫情解封全面開放旅遊後，北橫極需重回觀光旅遊市場，因此我們在去年重新打造探索北橫新品牌，並充分與在地結合，重新定位多條具有吸引力的特色主題旅遊行程，讓北橫觀光升級接軌國際。