立委鄭正鈐臉書發文質疑高鐵採購案　籲蔡英文：防止影響國際形象

▲立委鄭正鈐臉書貼出對高鐵採購案的質疑 。（圖／攝翻鄭政鈐臉書）

記者吳奕靖／新竹報導

國民黨立委鄭正鈐在今天（11日）透過臉書發文認為「台灣高鐵採購案遭質疑，德媒報導影響國際形象」，強調這些質疑已經影響台灣在德國的國際形象，對於台灣與歐盟未來的商業合作是否造成影響，蔡政府必須審慎處理。

國民黨立委鄭正鈐在貼文當中提到，德國媒體最近對台灣高鐵的「新增高鐵列車組採購案」提出質疑，認為其審查過程可能存在不公平的情況，並懷疑投標條件可能偏向日本JR東海，使得法國阿爾斯通和德國西門子無法在公平的競爭環境下參與標案。

▲立委鄭正鈐臉書貼出2份文件 。（圖／攝翻鄭正鈐臉書）

▲立委鄭正鈐臉書貼出德國媒體對高鐵採購案的質疑 。（圖／攝翻鄭政鈐臉書）

他認為2020年底的「新增高鐵列車組採購案」中，日本提出的每組50億新台幣的高價報價，被形容為「用飛機的價格買火車」，引發了社會的熱烈討論。經過三次招標，台灣高鐵最終於2023年以284億台幣向日本採購12組JR東海N700S型列車。

甚至他也貼出一份疑似來自2022年4月13日的「日本自民黨外交部會台灣政策檢討報告」的文件。該文件中，日本議員山田賢司詢問JR東海是否有辦法讓台灣的投標條件對日本更有利，JR東海回應曾與台灣高鐵商討，調整制度使其偏向日本，包括保證期限、交期延誤的懲罰措施、技術規格等，以及還有2022年的3月30日的文件，所以鄭正鈐認為台灣高鐵採購案的透明度和公平性受到了嚴重質疑。

鄭正鈐強調，如果這些外流文件屬實，台灣高鐵的公開招標不僅透明度不足，對非日本廠商不利，甚至可能涉及綁標嫌疑。由於交通部持有40%的高鐵股份，這些爭議可能影響其他國家對台灣招標過程的信任度，對台灣的國際形象和未來的商業合作產生負面影響。

對此，高鐵公司說明：「本公司自2019年起規劃高鐵新世代列車採購，前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標第三次招標作業以邀標方式，同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標，依公司採購程序，就各家廠商之投標文件，依安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量與審議後，與優先議約廠商協商，並經董事會決議後決標」。