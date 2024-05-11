抗議特斯拉德國廠擴建破壞環境　800人示威試圖闖入爆衝突

▲約有800人參與這場示威活動 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉在德國柏林附近的格林海德（Gruenheide）工廠廠外10日爆發警民衝突，約800名示威者抗議工廠擴建計畫，主張擴建將會破壞環境，部分的人企圖闖入工廠，員警動用武力控制場面，數人被捕。

路透等報導，這場示威活動由組織「擾亂特斯拉」（Disrupt Tesla）發起，當時有數十名戴著藍色帽子與口罩的抗議者來到工廠附近集合，成群試圖闖入特斯拉的工廠。擾亂特斯拉發言人貝克（Ole Becker）指出，特斯拉的擴建計畫將會破壞環境，且阿根廷、玻利維亞等國開採鋰礦也同樣會造成環境破壞。

▲▼警方動用武力逮人 。（圖／路透）

在抗議現場的員警動用武力阻止示威者，並稱部分抗議人士在附近的汽車倉庫使用煙火與油漆損壞數輛特斯拉汽車。整起抗議活動有人受傷，也有醫療人員在場治療傷者。

特斯拉執行長馬斯克表示，示威者並沒有成功闖入特斯拉工廠。布蘭登堡邦警方發言人海尼曼（Mario Heinemann）則稱，警方會保護集會自由，但也要對公共秩序安全負起責任，這也意味著會在必要時候出手干預。

▼多人被捕。（圖／路透）