日男爽享1夫4妻！老婆們同住不吵架　「夜夜換妻」喊話生54胎

▲渡部上傳多人約會的影片。（圖／IGwatanaberyuta_official）



記者王佩翊／編譯

日本法律雖然僅認可1夫1妻制，然而北海道卻有一名36歲無業男子大享「1夫4妻制」，還生下9個孩子，而他更是經常通過網路公開「後宮生活」。雖然目前有一名妻子「離家出走」，但是他直言，未來還想繼續納入更多老婆，最好可以超越幕府第11代將軍德川家齊，生54個孩子。

根據SPA!報導，36歲的渡部龍太表示，自己出身平凡家庭，父親是計程車司機，母親則是家庭主婦，而這樣的他30歲卻被以結婚為前提交往的女友狠甩。原因是因為前女友的祖母是億萬富翁，因此直言，孫女婿如果年收入沒有超過4000萬日幣（約新台幣832萬元）就不考慮。不僅如此，當初兩人論及婚嫁時，女方年僅18歲。

深受情傷的他，開始輾轉於情場，並使用交友軟體同時與16名女子交往，然而因為女友人數太多，老是搞混女友們名字的他，最終決定將範圍縮小至12人，而其中有2人就是現任「妻子」。

他最初與名為千尋的「第1任妻子」展開事實婚生活，後來才慢慢擴展到現在的1夫4妻制度。不過他也直言，由於千尋有離家出走癖，同居5年至少離家出走20次，目前也處於離家狀態，所以家裡暫時只有他與另外3名妻子以及2名孩子。

▲渡部平時和4名妻子同居，但其中一人離家出走中。（圖／IGwatanaberyuta_official）



與千尋展開同居生活後，他隨即遇到第2任妻子陽咲，並展開2妻侍1夫的同居生活。對此，渡部龍太說，3人生活完全沒有不合，反而像share house一樣，且同居之前3人也經常一起外出玩樂，因此早就磨合完成。

不滿足的渡部龍太卻開始使用交友軟體尋找第3名妻子，最後找到名為彩花的女子。然而最初與她交往時，渡部卻隱藏1夫多妻制的事實，直到交往半年建立信任關係後，才慢慢告訴她真相，並成功讓彩花搬到北海道與他們一起生活。

而渡部龍太與陽咲、彩花一起旅遊時，遇到第4任妻子千晴，並主動邀約對方加入同居生活，最終成為現在的1夫4妻制。渡部龍太也表示，最開始所有人都睡在同個房間，但是最後因為睡眠品質問題，讓女生分房睡，並由他每晚決定到誰的房間就寢。

目前渡部已經有9個孩子，其中最大的已經16歲，但他只跟其中2人同居中，而他的人生目標就是要超過幕府第11代將軍德川家齊的53個孩子，生下54個孩子。