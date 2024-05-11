　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男爽享1夫4妻！老婆們同住不吵架　「夜夜換妻」喊話生54胎

▲▼日男享1夫4妻！老婆們同住不吵架　喊生54胎。（圖／IGwatanaberyuta_official）

▲渡部上傳多人約會的影片。（圖／IGwatanaberyuta_official）

記者王佩翊／編譯

日本法律雖然僅認可1夫1妻制，然而北海道卻有一名36歲無業男子大享「1夫4妻制」，還生下9個孩子，而他更是經常通過網路公開「後宮生活」。雖然目前有一名妻子「離家出走」，但是他直言，未來還想繼續納入更多老婆，最好可以超越幕府第11代將軍德川家齊，生54個孩子。

根據SPA!報導，36歲的渡部龍太表示，自己出身平凡家庭，父親是計程車司機，母親則是家庭主婦，而這樣的他30歲卻被以結婚為前提交往的女友狠甩。原因是因為前女友的祖母是億萬富翁，因此直言，孫女婿如果年收入沒有超過4000萬日幣（約新台幣832萬元）就不考慮。不僅如此，當初兩人論及婚嫁時，女方年僅18歲。

深受情傷的他，開始輾轉於情場，並使用交友軟體同時與16名女子交往，然而因為女友人數太多，老是搞混女友們名字的他，最終決定將範圍縮小至12人，而其中有2人就是現任「妻子」。

他最初與名為千尋的「第1任妻子」展開事實婚生活，後來才慢慢擴展到現在的1夫4妻制度。不過他也直言，由於千尋有離家出走癖，同居5年至少離家出走20次，目前也處於離家狀態，所以家裡暫時只有他與另外3名妻子以及2名孩子。

▲▼日男享1夫4妻！老婆們同住不吵架　喊生54胎。（圖／IGwatanaberyuta_official）

▲渡部平時和4名妻子同居，但其中一人離家出走中。（圖／IGwatanaberyuta_official）

與千尋展開同居生活後，他隨即遇到第2任妻子陽咲，並展開2妻侍1夫的同居生活。對此，渡部龍太說，3人生活完全沒有不合，反而像share house一樣，且同居之前3人也經常一起外出玩樂，因此早就磨合完成。

不滿足的渡部龍太卻開始使用交友軟體尋找第3名妻子，最後找到名為彩花的女子。然而最初與她交往時，渡部卻隱藏1夫多妻制的事實，直到交往半年建立信任關係後，才慢慢告訴她真相，並成功讓彩花搬到北海道與他們一起生活。

而渡部龍太與陽咲、彩花一起旅遊時，遇到第4任妻子千晴，並主動邀約對方加入同居生活，最終成為現在的1夫4妻制。渡部龍太也表示，最開始所有人都睡在同個房間，但是最後因為睡眠品質問題，讓女生分房睡，並由他每晚決定到誰的房間就寢。

目前渡部已經有9個孩子，其中最大的已經16歲，但他只跟其中2人同居中，而他的人生目標就是要超過幕府第11代將軍德川家齊的53個孩子，生下54個孩子。

ET快訊
快訊／17:44規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／明顯搖晃！17：44發生有感地震
明入夜雨最強！雨北往南襲擊　下周降溫「下探16度」
快訊／高中生雙載騎車　撞10歲男童1人命危
不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買
台中嬰屍丟水井！　30歲情侶殺人、遺棄屍體2罪起訴
Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛機活春宮！情侶手放下體「劇烈運動」　空服員一來忙拉拉鍊

徒手碰汽油竟患血癌！美石油巨擘埃克森美孚「判賠前技師235億」

受困水溝4天才被發現！泰男「手腳泡爛發白」　奇蹟生還

收到喜帖傻眼！新人狂列「15條婚禮規定」　賓客氣炸PO網

抗議特斯拉德國廠擴建破壞環境　800人示威試圖闖入爆衝突

日男爽享1夫4妻！老婆們同住不吵架　「夜夜換妻」喊話生54胎

加價想坐靠窗座位　女登機竟被排「坐逃生門邊」氣炸：我的風景呢

女搭機「爬進行李櫃」躺平睡覺　離譜畫面瘋傳！乘客全看傻

以色列下令加薩北部1地撤離！　準備新一輪進攻殲滅哈瑪斯

強降雨狂襲阿富汗！北部村莊「被洪水沖成廢墟」　至少60死逾百傷

劉德華要來台灣了！　10.11月確定台北小巨蛋開唱

女兒出嫁幽默拜別父母　爸歪樓：只搬到樓下XD

彰化停業咖啡廳火警！女衝屋內救2愛犬喪命

花蓮疑出現狂犬病鼬獾「喪屍轉圈」墜駁坎！

弟暖心收編流浪奶汪　1天4餐！半年增20KG

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

地牛翻身！花蓮清水大山恐怖山崩畫面曝　駕駛：看到會怕

「北區最美藥頭」落網　開豪車送毒、藏百萬贓款

飄香22年逢甲阿婆炒飯熄燈　找到斷聯女店員：沒遺憾了

「北區最美藥頭」落網 　家查獲大批毒品、贓款

飛機活春宮！情侶手放下體「劇烈運動」　空服員一來忙拉拉鍊

徒手碰汽油竟患血癌！美石油巨擘埃克森美孚「判賠前技師235億」

受困水溝4天才被發現！泰男「手腳泡爛發白」　奇蹟生還

收到喜帖傻眼！新人狂列「15條婚禮規定」　賓客氣炸PO網

抗議特斯拉德國廠擴建破壞環境　800人示威試圖闖入爆衝突

日男爽享1夫4妻！老婆們同住不吵架　「夜夜換妻」喊話生54胎

加價想坐靠窗座位　女登機竟被排「坐逃生門邊」氣炸：我的風景呢

女搭機「爬進行李櫃」躺平睡覺　離譜畫面瘋傳！乘客全看傻

以色列下令加薩北部1地撤離！　準備新一輪進攻殲滅哈瑪斯

強降雨狂襲阿富汗！北部村莊「被洪水沖成廢墟」　至少60死逾百傷

快訊／17:44台灣東部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

飛機活春宮！情侶手放下體「劇烈運動」　空服員一來忙拉拉鍊

「做好每一次揮擊」　雙冠王邱智呈：要更有破壞力

吳鳳科大韓國世界美食奧林匹克大賽4金3銀　劉錫家蔬果雕刻奪金

快訊／17:44發生有感地震！台北明顯搖晃

TOYOTA「第9代Camry」於北美工廠下線！全車系搭載Hybrid油電動力

台東瑞鄰居護所公益剪趾　讓植物人指「足」健康

夜店散場不小心碰到「5男2女大亂鬥」　桃園警電擊槍威嚇逮人

加強520戒備！金馬澎啟動「治安強化專案」　維護海域秩序

他控「找路要被警員盤查看手機」還嗆：立委真大　徐巧芯開吉

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

國際熱門新聞

趁媽媽喝醉爬上床　英男多次亂倫激戰

26歲哥溺水「弟假裝救援」　笑看他溺斃

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

女Coser無修圖照遭罵翻！一招逆轉炎上

爸爸請同事幫顧小孩　兒卻被他丟進蝦池身亡

女清潔工是127間公司董事　身分被抓包

「16年不吃不喝」醫師一驗超健康

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

恐怖人妻「綑綁、菸燙下體」凌虐老公

以色列粉碎聯合國憲章！反對巴勒斯坦入聯

羽田突封閉跑道！馬航客機「引擎故障」急降落

寶寶出生2周驟逝！猩猩媽緊抱冰冷屍身3月

台積電ADR創新高！　美股連8紅漲超125點

快訊／以軍宣布擴大拉法撤離區！

更多熱門

相關新聞

3櫻花妹「赴韓賣淫」遭逮　激戰價碼曝

3櫻花妹「赴韓賣淫」遭逮　激戰價碼曝

南韓首爾特別市警方破獲一起日本女性在韓非法賣淫案，當場依現行犯逮捕3名20多歲的日籍女子。3人皆在5月以觀光為目的免簽證入境，隨後透過賣淫集團在當地網路刊登的廣告接客。警方指出，單次性交易金額為155萬韓元（約新台幣3.6萬元）。

奈良梅花鹿「眼神死」扭頭拒吃仙貝！

奈良梅花鹿「眼神死」扭頭拒吃仙貝！

日本西瓜卡當機　網友崩潰：不想睡月台

日本西瓜卡當機　網友崩潰：不想睡月台

日本通過修法　將成立統合作戰司令部

日本通過修法　將成立統合作戰司令部

拜登又口誤！把金正恩當「南韓總統」

拜登又口誤！把金正恩當「南韓總統」

關鍵字：

日本1夫4妻制多妻制度生育紀錄日韓要聞1夫多妻

讀者迴響

熱門新聞

基隆女移工遭砍　男友百公里外報案

本土劇男星涉吸金6億案　判刑5年賠720萬

快訊／R哥鞠躬道歉了　強調：假鈔是培根發的

不是熱水器！台電曝快關「2家電」：變吃電小怪獸

地球磁暴來了！氣象署罕發特報

趁媽媽喝醉爬上床　英男多次亂倫激戰

台灣收藏家砸5.6億標「錶王」

賽亞人來了？北部驚見「黃綠色彗星」多人目擊

網紅信義區撒錢！3千人瘋搶傳多人傷

「信義區撒千元鈔」爆推擠！　網紅發文道歉

台積電「萬年32」不想升！老婆不解　驚人年薪曝光

剛痛失「愛子」　包偉銘砸140萬入手電動車

26歲哥溺水「弟假裝救援」　笑看他溺斃

看球到一半被界外球擊中！竟是台八蘇炳憲

AV女優被爆找乾爹包養！老公竟是上市公司董事長

更多

最夯影音

更多

劉德華要來台灣了！　10.11月確定台北小巨蛋開唱

女兒出嫁幽默拜別父母　爸歪樓：只搬到樓下XD

彰化停業咖啡廳火警！女衝屋內救2愛犬喪命

花蓮疑出現狂犬病鼬獾「喪屍轉圈」墜駁坎！

弟暖心收編流浪奶汪　1天4餐！半年增20KG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面