又是他！躲徐巧芯住家對面「偷窺」挨告　詭異男身分曝光

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委徐巧芯昨（10日）指控，近日每天都有不明人士來住家騷擾，當天下午甚至有一名口罩男不斷用手機往住家拍攝，讓媽媽氣到忍無可忍，直接開窗對罵，而她今天也揭露，過去曾抹黑她及台北市長蔣萬安簽名造謠的側翼「無良公關」，也到她家對面偷窺，讓她決定向對方提告《跟騷法》。

徐巧芯今（11日）傍晚在臉書發文指出，2024大選前，有一名側翼「無量（良）公關」抹黑她以及蔣萬安的簽名造謠事件，被她提告以後，對方「穢土轉生」成「台北松信資深綠吱」，試圖對她報仇，而員警昨天在巡邏時，發現一名男子在她家對面鬼鬼祟祟，上前臨檢，才發現此人正是「無良公關」！

徐巧芯表示，無良公關聲稱當時自己是要去吃涼麵，但她的助理剛好在附近，根據助理陳述，無良公關抵達徐巧芯住家樓下的馬路後，一直想演在看手機，但因為一直站在該處而被員警盤查，明顯不是要去吃涼麵，而是躲在對面偷窺。

▲徐巧芯自曝住家連日遭騷擾，連媽媽都忍無可忍開窗怒罵。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯痛批，從對方的臉書看來，該男不只不是第一次來，曾發過一張拍攝她家信箱的圖在臉書上，還曾經說「爬完山就要直接前往」等語，「更不用說在我的臉書上日日留言騷擾，在他的臉書或IG上也全部都是我。」

徐巧芯直言，這樣多次的騷擾，已使她心生畏懼，符合跟騷法多項要件，相關證據皆已搜集並提供給警方，因此今天正式到松山分局提告違反《跟騷法》。另外她也強調，側翼的霸凌、騷擾、羞辱，對她是沒有用的，「我就是會越戰越猛的那種人」。

「台北松信資深綠吱」10日晚上貼文表示，他當時走在京華城附近，用手機在找路，但是當街被警員攔下盤查，還要交出手機檢查，由於附近正巧就是立委徐巧芯的住處，所以該名網友也質疑，「當立委真大呢！可以讓警察違反比例原則到這個地步！在附近憑什麼走在路上就要隨便被盤查？難道沒有人身自由了嗎？」

對此，警方澄清，到場並沒有查扣檢查對方手機，或將他帶回勤務處所查證身分，另該男於臉書指控，使用手機找路時遭警攔查，但事實是，員警到場時，目視發現對方正在拍攝附近住家，也有監視器畫面為佐證。