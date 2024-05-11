快訊／以軍宣布擴大拉法撤離區！　警告巴人不准靠近以色列邊境

▲以色列戰車在以色列、加薩邊境附近行駛。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍11日下令加薩南部城市拉法中部社區居民撤離，要求這些人前往指定的人道主義區，同時警告不准靠近以色列邊境。衛報指出，以色列此舉表明即將擴大在拉法的軍事行動，以軍將挺進拉法市中心，可能推進至整個城市。

以色列時報引述以軍阿拉伯媒體部門負責人阿德雷（Avichay Adraee）的公告，最新撤離範圍涵蓋拉法市沙布拉（Shaboura），以及鄰近的Geneina、Khirbat al-Adas社區，平民被告知前往馬瓦西（Al Mawasi）與汗尤尼斯（Khan Younis）地區。另外軍方也針對加薩北部的賈巴利亞（Jabaliya）地區下達撤離令，當地平民被告知要前往加薩城以西避難。

就在9日晚間，以色列安全內閣投票表決，批准以色列國防軍「有限度」擴大在拉法的軍事行動。

在戰爭爆發後，拉法是大約150萬名巴勒斯坦人躲避戰火的地方。以軍6日才針對拉法東部地區的巴勒斯坦人民撤離，拉法至今已有15萬人逃離當地。