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15萬人撤離拉法！4寶媽逃命沒水電網路　「我們別無選擇」

▲▼ 加薩南部城市拉法。（圖／路透）

▲拉法的巴勒斯坦人準備撤離。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

自從以色列國防軍6日針對加薩南部城市拉法東部地區發布撤離令以來，至今已經有超過15萬人離開拉法，上萬名巴勒斯坦人10日頂著炎熱夏日忙著逃難，路上到處都是驢車、自行車、皮卡車、輪椅，只為了繼續活下去。加薩大學一名講師帶著她的4個孩子撤離至以軍指定的擴大人道主義區，「聽說那裡沒有水、沒有電、也沒有網路，但我們別無選擇。」

衛報報導，以色列本周發布撤離令之後，加強空襲並展開地面軍事行動，大多數撤離者是在以軍加強進攻之後才離開，拉法衛生機構10日宣稱，過去24小時已有9人死亡、10人受傷。

45歲戲劇導演賈伯亞（Iyad Jarboa）一家也在10日撤離人潮之中，離開原本住在拉法東部的家，啟程前往約9.65公里外的汗尤尼斯（Khan Younis），「自從開戰以來，我們就一直承受這一切，但最近這幾個晚上真的太艱難，到處都在各種轟炸，我們家沒有一個人能夠睡得著……我擔心我的小孩、妻子死掉，但我也擔心如果太晚離開，就永遠逃不走了。」

▲▼ 加薩南部城市拉法。（圖／路透）

▲拉法衛生機構10日宣稱，過去24小時已有9人死亡、10人受傷。（圖／路透）

加薩大學37歲講師薩卡（Adeeb al-Saka）則是帶著她的4個孩子撤離，「我們的社區被猛烈轟炸，現在要去卡拉拉（Al-Qarara），聽說那裡沒有水、沒有電、也沒有網路，但我們別無選擇。」拉法當地的人道主義官員透露，撤離行動就只是大量的人打包整理行李而已，並沒有恐慌，一切有序進行。

過去這幾周，隨著更多人道物資經拉法（Rafah）、克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡送進加薩，當地食物與水短缺的狀況緩解，當地基本必需品價格降至戰前水準，然而在以軍占領拉法之後，部分商品價格飆升，糖的價格高出7至10倍，租車搭乘、載運行李至數英里外的費用達400美元（約新台幣1.3萬元），這遠遠超出當地大多數人能夠負擔的範圍。

不只如此，雖然救援單位有48小時的燃料儲備可使用，但在這之後，重要供水系統、麵包店都會關閉，醫院被迫關燈、關閉手術室，保溫箱只能有限度地使用。加薩許多人民至今已逃難多次，不斷搬遷只為了尋找平安住處，然而如今卻還不知道必須撤離幾次。戲劇導演賈伯亞透露，他告訴年幼的孩子們這次是全家去露營，「他們很高興，因為離海很近」。

▼加薩已有許多人民逃難多次，搬遷多次只為了尋找平安住處。（圖／路透）

▲▼ 加薩南部城市拉法。（圖／路透）

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