以色列「怒掏碎紙機」當眾粉碎聯合國憲章！　反對巴勒斯坦入聯

▲以色列代表拿出碎紙機當場粉碎聯合國憲章。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

聯合國大會（聯大）決議通過，巴勒斯坦符合聯合國憲章規定的聯合國會員資格，應將其接納為會員國，以色列常駐聯合國代表埃爾丹則對此公開表示反對，甚至拿出小型碎紙機，將聯合國憲章小冊子的封面粉碎，同時怒稱，聯合國的行為是在縱容兇殘的獨裁者。

根據《每日新聞》、《路透社》報導，聯大15日決議以143票贊成、9票反對以及25票棄權通過，認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，因此應該被接納為「聯合國會員國」。其中，中國、法國、俄羅斯等143國投下贊成票，而美國、以色列等9國則投下反對票，英國、德國、烏克蘭等25國棄權。

巴勒斯坦駐聯合國大使里亞德-曼蘇爾在決議通過後，深感此次投票的歷史意義。他表示，自己曾數百次站上聯大的講台，但通常是在悲慘的情況下，沒有一次能與今天的情況比擬。他認為，這次投票是他和他的人民經歷過最重要的一刻。

"Shame on you."



Israel's ambassador to the UN has shred a "copy of the UN charter" on stage at the UN General Assembly ahead of a vote to grant new "rights and privileges" to Palestine. pic.twitter.com/HzKAmThR2g — Sky News (@SkyNews) May 10, 2024

巴勒斯坦權力機構外交部也對投票結果表示滿意，因為這證明了巴勒斯坦理應成為聯合國的「正式成員國」。他們對於這次獲得「壓倒性的多數票」和在聯合國這個最重要的國際組織內達成的國際共識表示歡迎。

與此相反，以色列常駐聯合國代表埃爾丹則氣憤表示，聯合國正在縱容殘暴的獨裁者，並破壞聯合國憲章，而這一天更會被載入史冊。他在場上舉起一個攜帶式電動碎紙機，並當場將聯合國憲章小冊子的封面粉碎。

以色列外交部長表示，這次聯合國對巴勒斯坦建國的象徵性投票，實際上是在鼓勵暴力。

根據聯合國憲章，要成為聯合國的正式會員國，必須在聯大獲得三分之二多數票前，得到安理會的推薦。然而美國在4月18日否決了巴勒斯坦的入聯申請。因此，這次聯大的決議只具有象徵意義。

決議對作為安理會常任理事國的美國一票否決巴勒斯坦入聯申請表示遺憾和關切，並建議安理會可以根據憲章第四條，重新審議巴勒斯坦的入聯申請。但美國10日也警告，若巴勒斯坦的入聯問題重新提交安理會，結果預計與4月的相似。

此次決議同時賦予巴勒斯坦部分權利，巴勒斯坦在今年9月聯大第79屆會議開幕後，在參加聯合國會議時，可以獲得一系列的權利和特權，包括坐席的安排與發言順序。