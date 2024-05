以色列「怒掏碎紙機」當眾粉碎聯合國憲章！　反對巴勒斯坦入聯

▲以色列代表拿出碎紙機當場粉碎聯合國憲章。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

聯合國大會(聯大)決議通過,巴勒斯坦符合聯合國憲章規定的聯合國會員資格,應將其接納為會員國,以色列常駐聯合國代表埃爾丹則對此公開表示反對,甚至拿出小型碎紙機,將聯合國憲章小冊子的封面粉碎,同時怒稱,聯合國的行為是在縱容兇殘的獨裁者。

根據《每日新聞》、《路透社》報導,聯大15日決議以143票贊成、9票反對以及25票棄權通過,認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格,因此應該被接納為「聯合國會員國」。其中,中國、法國、俄羅斯等143國投下贊成票,而美國、以色列等9國則投下反對票,英國、德國、烏克蘭等25國棄權。

巴勒斯坦駐聯合國大使里亞德-曼蘇爾在決議通過後,深感此次投票的歷史意義。他表示,自己曾數百次站上聯大的講台,但通常是在悲慘的情況下,沒有一次能與今天的情況比擬。他認為,這次投票是他和他的人民經歷過最重要的一刻。

"Shame on you."



Israel's ambassador to the UN has shred a "copy of the UN charter" on stage at the UN General Assembly ahead of a vote to grant new "rights and privileges" to Palestine. pic.twitter.com/HzKAmThR2g