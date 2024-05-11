福州「千年烏塔」遭花蓮地震震歪？官方急派人測量：早已傾斜！

▲福州「烏塔」歷史悠久，早在清代就已經出現傾斜。（圖／翻攝福州新聞網）



記者蔡紹堅／綜合報導

花蓮0403強震之後餘震不斷，中國大陸福建沿海的多個城市也有震感，甚至傳出福州古代佛塔「烏塔」也遭震歪，變成一座「斜塔」。傳言出現之後，福州市官方馬上委託工程監測所派員測量，專家表示，烏塔多年前就已經傾斜，情況也沒有因為台灣此次地震更加嚴重，相關傳言屬於謠言。

大陸網路平台最近流傳，「地震後『烏塔』似乎變斜了」「台灣地震後福州人有自己的比薩斜塔」等資訊，引起許多網友關注。

根據公開資訊，「烏塔」位於福州市內烏石山東麓，是福州的標誌性建築，又名崇妙保聖堅牢塔」，原名「無垢淨光塔」，唐貞元15年（公元799年）始建，唐末毀。五代晉天福六年（西元941年）重建，更名「堅牢塔」，距今已有1083年。

寶塔每層統一供奉一佛，自下而上分別為，南無金輪王佛、南無當來下生彌勒佛、南無無量壽佛、南無多寶佛、南無藥師琉璃光佛、南無龍自在王佛和南無釋迦牟尼佛。

▼監測所派員到場測量。（圖／翻攝福州新聞網）



針對佛塔遭震歪的傳言，福建省建築科學研究院工程監測所專家表示，由於歷史悠久，烏塔在早年就存在傾斜的情況，被台灣地震震歪的說法是謠言。

事實上，傳言出現之後，福州市文物局就馬上請工程監測所派員進行了測量，測量員林炯嵩提到，由於歷史悠久，烏塔在早年就存在傾斜的情況，他們常年對烏塔傾斜程度和沈降情況進行監測，「我們差不多每3個月測量一次，近幾年情況都沒有太大的變化。」

林炯嵩強調，根據全站儀測量結果，烏塔塔身的傾斜程度並沒有變化，沉降數據也沒有變化。

陸媒報導也指出，烏塔從清道光年間就出現了傾斜現象。1980年代也有新聞報導其傾斜已肉眼可察。《福州晚報》1999年6月更指出，1999年4月福州市建築設計院勘察分院首次監測結果顯示，烏塔塔身向南傾斜2°，向東傾斜21′35″。此後，相關部門一直定期對烏塔狀況進行監測。