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哥倫比亞選美皇后被綁架！失蹤1年證實身亡　生前黑幫曾逼發生關係

▲▼哥倫比亞前選美皇后阿科斯塔（Ania Acosta）在失蹤近1年後被證實死亡。（圖／翻攝自X）

▲哥倫比亞前選美皇后阿科斯塔在失蹤近1年後被證實死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哥倫比亞前選美皇后阿科斯塔（Ania Acosta）去年爆出的失蹤案終於有了新進展，哥倫比亞大使館9日宣布這名43歲女子已因綁架與人口販運死亡，讓家屬悲痛欲絕。

據《鏡報》報導，哥倫比亞大使館9日宣布，去年被通報失蹤的阿科斯塔，不幸地成為了販運人口和殺害女性的受害者之一，如今被證實死亡，並於2024年5月8日下葬。使館也為當局未完好處理此事致歉，「我們辜負了一個家庭，我們向阿科斯塔的家人道歉，並要求司法當局迅速展開調查」。

自2022年移居墨西哥的阿科斯塔，原本希望自己能就此展開歌手生涯，但這名女子據信卻在2023年6月21日於米卻肯州（Michoacán）被綁架。她的一名家屬透露，當局分享了一段影片，顯示阿科斯塔被逼上了一輛車。

據悉，阿科斯塔最後一次與家人聯繫是在2023年6月21日的凌晨1點左右。當時，她告訴母親自己正在莫雷利亞市（Morelia），並計劃前往瓜達拉哈拉（Guadalajara）。

家人事後回想，認為她當時可能身處危險，並正在與家人道別。其家屬也譴責使館未能採取足夠的行動來拯救阿科斯塔，「他們的疏忽導致我們失去了一名親人，這種悲痛是無法形容的」。

西語媒體El Tiempo引述非政府組織Idheas說法指出，阿科斯塔很有可能是綁架和販賣人口的受害者，因為阿科斯塔生前曾被一名據信是犯罪集團成員的男子騷擾，並被迫與他發生性關係。報導稱，阿科斯塔的屍體被發現時已經腐爛，當局只能透過她胸前的刺青確認身份。

阿科斯塔在進入演藝界之前曾贏得選美比賽，也曾參與多部哥倫比亞網路連續劇。與多數哥倫比亞人一樣，她之後搬到了墨西哥，希望找到更好的工作機會，重新開始她的藝術生涯，豈料卻不幸遭遇悲劇。

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