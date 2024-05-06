脫北美女遭「全身打石膏」綁回北韓！　金正恩秘密作戰曝

▲林智賢曾在南韓節目多次談及在北韓的痛苦生活，更稱之為地獄。（圖／翻攝自YT）



記者王佩翊／編譯

南韓當局2日對位於東南亞、中國、俄羅斯等5個駐外領事館宣布，將國際恐攻警戒等級提高2階段。原因是有情報指出，北韓可能正在準備對這些地區的南韓大使館與一般國民發動恐攻。事實上，北韓間諜組織早在2017年就曾經對脫北者發動攻擊，將一名女脫北者全身打石膏綁架回國後，逼迫她宣揚愛國意識，而這也被視為是金正恩的「秘密作戰」手段之一。

《每日北韓》日本版總編高英起指出，從金正恩同父異母兄弟金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場被殺事件，就能夠看出北韓特務的恐攻作戰能力不容小覷。事實上，以「脫北美女」身分活躍於南韓演藝圈的女藝人林智賢（Lim Ji-hyun，音譯）也曾遭到北韓特務綁架。

她2014年從北韓逃到南韓後，經常在電視節目分享在北韓的「地獄生活」，怎知她卻突然失蹤，沉寂數月後，竟在2017年7月現身北韓的對外宣傳媒體《我們民族同士》，讓南韓社會大為震驚。

消息指出，林智賢2017年4月最後現身於中國遼寧省的七寶山飯店，此後便徹底失蹤，疑似是遭北韓綁架。這家飯店表面上是由北韓的國家保衛省（祕密警察）旗下貿易公司經營，實際上卻是北韓海外反探局的據點，也就是北韓特務的駐外部署處。

▲林智賢消失數月後，2017年7月突然現身北韓外宣媒體。（圖／翻攝自YT）



林智賢在脫北時，為了取得居留資格，曾與一名中國男子假結婚，而該名中國男子疑似是遭北韓保衛省人士拉攏，故意要求當時為了解決債務與離婚問題的林智賢到中國七寶山飯店見面，沒想到林智賢抵達後就遭北韓特務綁架。

北韓相關人士透露，保衛省為了綁架林智賢，使出了「秘密作戰計畫」，他們先使用麻醉劑使林智賢昏迷，隨後用石膏將她全身固定，使其無法動彈，再用一張第三者的北韓護照，將林智賢偽裝成重病病人的樣子，從丹東送回北韓。

據傳，北韓綁架林智賢的原因有二。其一是2016年4月8日發生的北韓餐廳員工集體脫北事件，當時在浙江省寧波市「柳京食堂」工作的12名女性員工和1名男店長合法搭機從中國出境，並在2天後抵達南韓。

北韓當局批評此次事件為南韓政府的「集體引誘、綁架行為」，並多次要求將這些女性員工送回，但南韓政府對其置之不理。而林智賢的綁架事件，就是針對此事的「報復」。

另一個原因則是為了在南韓社會製造恐慌。由於林智賢經常上節目，在南韓有一定知名度，而林智賢的回國也會引起在南韓其他脫北者的恐慌，進而達到北韓的目的。