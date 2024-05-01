機車騎士公路上遇「空降橫禍」！　遭飛機撞飛

記者張靖榕／綜合外電報導

哥倫比亞考卡山谷日前發生一起「飛機撞摩托車」的事故，一架小型飛機因不明原因墜落，撞上正好在公路上騎行、年約50歲的機車騎士，造成騎士和飛行員都受傷。

▲飛機撞機車。（圖／翻攝X，下同）



綜合哥倫比亞媒體報導，事件發生在連接卡塔戈市和安塞馬努埃沃的泛美高速公路上，4月28日上午，一架輕型飛機飛經當地上空，卻疑似引擎突然失效導致飛機失速墜落。

飛機撞上一名機車騎士，一機一車撞出柏油路，騎士更是倒在積著泥水的草地上動彈不得。警消抵達現場後，立即搬出擔架對騎士進行處置，將傷重的騎士送往醫院救治；飛行員也受傷，但就醫後已無大礙。

目前研判，飛行員可能駕駛飛機途中，遭遇引擎失效，才導致飛機失控墜毀，但詳細情況有待進一步調查。