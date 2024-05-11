智慧生活安全同行　南消四大與社團攜手教導消防知識

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊在母親節前夕，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，辦理消防資源線上教學宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

智慧手機蓬勃發展，人手一機，如何善用網路，及時取得必要資訊已是如今的生活常態，台南市消防局第四大隊左鎮分隊在母親節前夕，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，辦理消防資源線上教學，指導據點長輩及家屬，利用智慧手機進行QR Code掃描，獲取必要的消防急救資訊，確保急難時刻不慌張，從容面對自救救人。

第四大隊大隊長蔡國保表示，在母親節前夕，左鎮分隊與在地的失智症據點合作，辦理母親節活動暨照顧者心理支持課程，指導據點的長輩、家屬及工作人員，掃描QR Code條碼加入「熱血的左鎮消防隊」，即可及時獲取消防、急救相關資訊。無論是時下正夯的地震避難三步驟、推廣住宅警報器的設置、CPR教學、一氧化碳中毒防範，通通都可以一鍵取得。與會成員表示，有了一鍵操作，就不用擔心長者獨居，面對緊急時刻腦筋一片空白，能夠冷靜從容應對，對於消防隊的用心，紛紛表示肯定。

消防局長李明峯亦表示，轄區大分隊常年走訪觀察，許多長者都人手一機，但是除了子女預先設定好的電話、照相、臉書、Line，部分高齡長者並不熟悉使用手機應用程式。面對緊急事故，未經過訓練的長者往往易緊張，手足無措。透過加入「熱血的左鎮消防隊」社群，只要一鍵操作，即可獲得及時資訊，除了及早預防危害發生，萬一發生事故，亦能冷靜應對。

市長黃偉哲表示，台南市65歲以上人口達34.5萬人，消防局特地於2024年新增65歲以上長者為住宅用火災警報器補助對象，期望住警器能夠發揮提早發現、及早應變的功能進而降低火災事故發生率；也提醒長者使用熱水器及瓦斯爐等用具時，應特別注意環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒。