強化民眾洽公環境安全　南消結合公所辦理消防講座

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於9日至中西區區公所辦理「自衛消防編組及急救技能強化訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提高台南洽公環境安全，強化職場安全，台南市消防局第七大隊中正分隊於9日至中西區區公所辦理「自衛消防編組及急救技能強化訓練」，期待透過定期複訓，讓公所人員在面對火災或救護等緊急狀況時能正確應對，將災害造成的損害降到最低。

本日講習訓練內容包含急救技能為心肺復甦術搭配自動體外心臟除顫器的操作(CPR+AED)、公眾場所AED(簡稱：PAD)的認識及使用，並透過情境想定來與公所同仁互動，如民眾洽公時，突有心臟停止或其他緊急狀況發生，同仁應如何在救護車尚未抵達前，進行初步的救護處置，提供民眾即時的救助。另一方面，更教導公所同仁在防震與火災應變的知識，如火災發生時，應立即通知周圍人員火災的發生後，盡速撥打119報案。如遇到地震，第一時間勿慌亂逃出戶外，而是優先保護自己的頭頸部，並確實「趴下、掩護、穩住」。最後讓公所同仁依自衛消防編組進行演練，並於過程中教導滅火器的使用。

第七大隊大隊長石家源表示，唯有透過平時的演練，才能在災害發生時做出正確的應變，近期地震頻繁發生，民眾應牢記「趴下、掩護、穩住」的口訣，並在地震停止後儘速離開建築物，確保安全。

消防局長李明峯表示，建構友善宜居、安全便捷的城市一直是市長的施政目標，消防局推廣災害應變知識不遺餘力，民眾平時也應具有防災思維，才能在災害來臨時將損害降到最低。