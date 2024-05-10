抓住生命關鍵　基隆消防分享救災救護經驗

▲基隆消防分享救災救護經驗。基隆市消防局長游家懿（右2）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局於8日受邀參與吉隆新聞「關心市政作伙來」專題，探討消防救援與急救任務。本次專訪，由消防局長游家懿、第二大隊副大隊長王君維及小隊長羅竹君應邀出席，分享防震工作、搜救技巧以及日常生活中的救護技能。

在2月份時，七堵區發生公車司機駕駛時發生心肌梗塞，由第二大隊小隊長羅竹君前往救護。到達現場時經過不間斷的CPR以及AED操作，成功挽救司機生命。在訪談中，小隊長羅竹君現場示範AED操作以及CPR技巧，學會這些技術後可以挽救我們身邊的朋友。

0403花蓮大地震時，基隆市特搜隊立即由副大隊長王君維率隊冒險前往花蓮支援救災。在歷經84小時連續救助勤務，運補物資供給西寶國小、晶英酒店及協助撤離數10名民眾。副大隊長王君維分享，特搜隊經常會接獲許多特殊任務，這次在救災現場中與落石及餘震的威脅下，成功執行任務的驚險過程。

基隆市消防局長游家懿介紹，救護工作中特別要著重在「生命之鍊」，也就是撥打119、高品質CPR、使用AED、高級心肺復甦、心臟停止後之照護、復原等重要程序，這些都可以有效提高OHCA存活率。他同時呼籲近期餘震不斷，居家要準備防災包，地震時要保護好自己，都是重要的防震措施。