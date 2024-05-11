網紅信義區撒10萬！游淑慧急追問警分局5事：只有我覺得很危險？

記者朱祖儀／綜合報導

網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區撒錢，現場湧入3千多人擠爆，出現推擠踩踏狀況，被稱為信義區版的梨泰院事件。事情發生後引起各界關注，台北市議員游淑慧也發文表示，「只有我覺得很危險嗎？」直言看到新聞當下隨即追問信義分局相關問題，同時也提醒大眾，不要為了小錢，拿自己的安全換他人的流量。

▲網紅「Mr.R（R哥）」在信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／民眾提供）



游淑慧在臉書上表示，一早看到Mr.R撒錢的新聞，忍不住驚呼「只有我覺得很危險嗎？」也隨即向信義分局提出了5個問題，「這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？」

游淑慧表示，或許主辦方覺得這個活動只是為了趣味，想要好玩吸取流量，但她認為，只要活動造成任何人受傷，那就不是講幾句警語就能負責的，「發個2萬、10萬…都比不上人家的安全寶貴」。

事後Mr.R在Threads發文道歉，但強調還是會繼續發錢。游淑慧則認為，這個舉動可以被認同，可是如果要發就好好發、安全發，「集會申請、保險、場地，需要幫忙，我們台北市警局很樂意幫忙。」

最後，游淑慧提醒大眾，如果打算參加這種活動，應該先確保主辦方有做好安全維護的措施，「不要為了一點小錢，拿自己的安全換他人的流量。」