南消七大獲捐贈新型破門利器　救災效率大提升！

▲台南市湛然寺的師兄師姐捐贈破門器材，並配發給第七大隊所轄分隊，期能透過這款新型破門器材，縮短消防勤務破門時間，提升救災效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊，10日下午2時於南門消防分隊舉辦「FCE電動油壓撐開器教育訓練及捐贈感謝儀式」，由財團法人台灣省台南市湛然寺的師兄師姐捐贈並配發給第七大隊所轄分隊，期能透過這款新型破門器材，縮短消防勤務破門時間，提升救災效率。

這次捐贈的FCE電動油壓撐開器，具有以下眾多特色：首先為簡易操作、輕巧攜便，可一人獨力操作；其次為快速搶救、高噸位撐開，可輕鬆用於火場破門。諸多特色讓消防人員在面對破門、火警或車禍救助等勤務時，能節省大量體力及搶救時間。

這次教育訓練針對第七大隊所轄南門、中正、東門、崇善、後甲、德興、灣裡等七個分隊進行，由廠商提供鐵門樣品來做實際演練，讓參與的消防人員了解破壞器材的規格和使用注意事項，更邀請捐贈器材的善心人士至現場，由大隊長石家源致贈感謝狀，致上消防隊最大的感謝之意。

第七大隊大隊長石家源表示，民眾家中大門材質與構造都非常堅固，消防人員需耗更多時間進行破壞，才能入室滅火搶救，感謝善心人士慷慨捐贈，同時也要求分隊配置放在消防隊的主力車輛上，應用在救災救護現場第一線。

消防局局長李明峯表示，現今科技進步，消防員也需與時俱進，不斷掌握新的救災技術及器材，期待透過此次的捐贈及訓練，持續增進消防人員救災技能，讓市民的生命財產安全獲得最佳保障。